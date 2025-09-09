Barbara Chiappini sulla crisi con il marito: “Ora le cose vanno meglio, non fu lui a spingermi a lasciare la Tv”

Barbara Chiappini torna a parlare in Tv del momento di crisi che sta vivendo con suo marito Carlo Marini Agostini, padre dei suoi due figli. Dopo un periodo iniziale in cui avevano scelto di vivere in due case separate, adesso le cose vanno meglio. Le lacrime nel salotto de La Volta Buona: "Ho ricominciato il mio lavoro, avevo scelto io di fare un passo indietro. Lui mi ha sempre spronata a non mollare".

Le parole di Barbara Chiappini

Dopo aver vissuto un periodo di crisi, in cui si sentiva isolata e non capita da suo marito, lei e Carlo avevano deciso, per il bene dei loro figli, di vivere in due case separate. Ospite da Caterina Balivo, la showgirl adesso ha spiegato che la situazione è molto migliorata "da un punto di vista personale, perché ho ricominciato il mio lavoro, che è una fonte di grande soddisfazione", ha detto, non riuscendo a trattenere la commozione. Ad averle dato una nuova energia è stato il fatto di tornare in contatto con le persone, con il pubblico, il sentirsi apprezzata. Cosa che ha influito positivamente anche nel rapporto di coppia.

"Mio marito mi ha sempre spronata a non mollare"

A domanda diretta di Balivo se al marito Carlo piacesse il fatto che lei fosse tornata a lavorare, Chiappini ha spiegato che in realtà lui l'ha sempre spronata a non mollare la Tv. Fu lei, invece, a vivere un periodo di crisi che la spinse a fare un passo indietro per proteggersi: "Il fatto di tornare a lavorare il televisione mi ha permesso di sognare anche insieme a lui, oltre che da sola. Abbiamo passato dei momenti insieme da soli, perché lui mi ha accompagnata anche nel mio lavoro, per la prima volta abbiamo lasciato i ragazzi e non era mai successo, forse ci ha fatto bene". Fu proprio per i suoi due figli, di 12 e 10 anni, che anni fa lasciò le scene per dedicarsi alla maternità, ma adesso è pronta a rimettersi in gioco e tornare a fare ciò che la appassiona da sempre.