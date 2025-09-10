Caterina Balivo in lacrime a La Volta Buona: “Fui massacrata di critiche perché tornai in tv dopo il parto”

Caterina Balivo si è commossa a La Volta Buona, nella puntata del 10 settembre, ricordando le critiche ricevute dopo la nascita della figlia. Con le lacrime agli occhi, la conduttrice ha spiegato: “Tornai a lavorare un mese e mezzo dopo il parto e fui massacrata di critiche perché molte donne mi dicevano che dovevo rimanere a casa ad allattare mia figlia”.

Caterina Balivo commossa a La Volta Buona. Nella puntata in onda il 10 settembre, la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime parlando di maternità, in particolare dopo aver visto una sua vecchia foto con il pancione. È stato questo il tema della diretta, che ha visto in studio diversi volti dello spettacolo prossimi al parto o diventate mamme da poco, come Chiara Giallonardo.

Caterina Balivo si commuove ricordando le critiche post gravidanza

Dopo aver rivisto a sorpresa una sua immagine della gravidanza, Caterina Balivo si è commossa ricordando le critiche ricevute. La conduttrice aveva scelto di tornare a lavorare in tv circa un mese e mezzo dopo il parto e questo è stato oggetto di commenti piuttosto cattivi nei suoi confronti, come lei stessa ha spiegato: "Quando tornai a lavorare fui massacrata di critiche perché molte donne mi dicevano ‘perché sei tornata in televisione? Devi rimanere a casa ad allattare tua figlia, a crescerla".

Nonostante siano passati ormai quasi dieci anni dalla nascita di Cora, nell'agosto del 2016, per la conduttrice continua a essere un argomento delicato, che continua a ferirla: "Ancora oggi mi commuove perché le critiche fanno male, anche a distanza di tempo. Ogni donna sceglie cosa fare con il proprio corpo e la propria figlia".

Il tema della maternità affrontato in puntata

Il racconto di Caterina Balivo, diventata mamma nel 2026 di Cora (avuta con il marito Guido Maria Brera) è solo una delle testimonianze della puntata, dedicata al tema della maternità. Poco prima in collegamento Chiara Giallonardo, mamma a 46 anni, che era stata travolta dalle critiche per la sua età anagrafica, tra chi sosteneva non fosse adatta e chi invece che dovesse fare "la nonna". La conduttrice di Linea Verde ha presentato la piccola Vittoria, nata lo scorso 21 agosto. In studio poi Margot Sikabonyi, incinta del suo terzo figlio, che ha sottolineato l'importanza di non perdere di vista se stessa in un momento come la gravidanza e il parto.