Chiara Giallonardo mamma a 46 anni, la nascita della figlia dopo le critiche per l’età: “La mia vittoria”

Chiara Giallonardo è diventata mamma. La nota conduttrice di Linea Verde, 46 anni, ha partorito la prima figlia. A dare la notizia era stata lei stessa, lo scorso 21 agosto, con un post pubblicato su Instagram. A distanza di qualche settimana, nella puntata del 10 settembre de La Volta Buona, ha presentato in diretta la piccola. Negli scorsi mesi era stata attaccata sui social per la scelta di diventare mamma alla sua età.

Chiara Giallonardo mamma: "La mia vittoria in tutti i sensi"

Chiara Giallonardo si è collegata in diretta con La Volta Buona, in apertura della puntata del 10 settembre, dedicata al mondo delle mamme. La conduttrice ha mostrato per la prima volta la piccola Vittoria, nata lo scorso 21 agosto, che stringeva teneramente tra le braccia. "La mia vittoria in tutti i sensi. Dal momento in cui è nata e me l'hanno appoggiata sul petto, la mia vita è cambiata. Ho capito il significato dell'espressione ‘sei parte di me'", ha detto la conduttrice ancora emozionata. Infine ha confidato: "Mi sembra di vederla crescere e cambiare da un giorno all'altro, è tutta una magia".

L'annuncio della nascita e le critiche per l'età

Lo scorso 21 agosto Chiara Giallonardo aveva annunciato la nascita della piccola Vittoria con un post pubblicato su Instagram, in cui si vedeva il fiocco rosa e la piccola mano della bambina. La conduttrice di Linea Verde aveva parlato per la prima volta della sua gravidanza a maggio, nello studio di Caterina Balivo. Era poi tornata qualche settimana più tardi spiegando di aver ricevuto numerose critiche per via della sua età. Sui social erano arrivati commenti come "Un'altra egoista, nonna incinta a 46 anni", "A 46 anni diventa mamma, che coraggio", "A 46 anni io avevo 3 nipoti, a quell'età si fa la nonna". In diretta, Giallonardo aveva risposto spiegato: "Non c'è una scelta giusta e una sbagliata, ognuno è libero di fare quello che preferisce. Con tutte le cose orribili che sentiamo accadere ai bambini, quando la vita arriva va solo accolta con gioia".