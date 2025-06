video suggerito

Chiara Giallonardo di Linea Verde criticata per la gravidanza a 46 anni: “Mi dicono che alla mia età si è nonne” Chiara Giallonardo è stata criticata per la scelta di diventare mamma a 46 anni. Sui social ha ricevuto commenti come “A quell’età si fa la nonna”, “Che coraggio”, a cui ha voluto rispondere. La conduttrice è al settimo mese di gravidanza e lo aveva annunciato in diretta a La Volta Buona. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Giallonardo attaccata sui social. Dopo aver annunciato in diretta a La Volta Buona di essere incinta al settimo mese, la conduttrice di Linea Verde ha ricevuto diversi commenti negativi per la scelta di diventare mamma all'età di 46 anni. Nel salotto di Caterina Balivo, la diretta interessata ha voluto rispondere alle critiche.

Chiara Giallonardo criticata per la gravidanza a 46 anni

Ospite de La Volta Buona, nella puntata dell'11 giugno, Giallonardo ha spiegato di avere ricevuto tantissimi messaggi dopo la notizia della gravidanza annunciata in diretta. "Era un venerdì, il resto del weekend l'ho trascorso a gestire il telefono, amici e parenti che ancora non lo sapevano mi hanno chiamato stupiti che avessi tenuto segreta la notizia per così tanto tempo", ha spiegato la conduttrice di Linea Verde. Tra i messaggi, anche molti da parte di persone che non conosceva e che la criticavano per la scelta di diventare mamma a 46 anni: "È successa questa cosa bizzarra, il reel della puntata è diventato virale e io sono diventata una mamma virale con 6 milioni di visualizzazioni".

Caterina Balivo ha poi chiamato la futura mamma al centro dello studio, invitandola a leggere i commenti ricevuti sui social, come: "Un'altra egoista, nonna incinta a 46 anni", "A 46 anni diventa mamma, che coraggio", "A 46 anni io avevo 3 nipoti, a quell'età si fa la nonna". In diretta, Giallonardo ha spiegato: "La verità è che ho letto con attenzione questi messaggi, ai quali ne sono corrisposti altri di donne che difendevano il mio e il loro caso, per cui la vita le aveva portate ad avere figli più avanti con l'età. Fare figli da giovani è una bellissima cosa, faccio loro i migliori auguri, ma non è la mia storia". E ha poi concluso: "Non c'è una scelta giusta e una sbagliata, ognuno è libero di fare quello che preferisce. Con tutte le cose orribili che sentiamo accadere ai bambini, quando la vita arriva va solo accolta con gioia".

La notizia della gravidanza in diretta a La Volta Buona

Lo scorso 23 maggio, la conduttrice aveva scelto Linea Verde per annunciare di essere incinta al settimo mese. La prima figlia sarà una femmina e nascerà ad agosto. "Potrebbe nascere nel giorno del mio compleanno, cosa che spero. Ultimamente i miei momenti preferiti sono quelli di relax", aveva raccontato. Per Giallonardo si tratta di un "miracolo tanto atteso" e di una gravidanza arrivata nel momento giusto: "Per dieci anni sono stata in giro per il mondo per Linea Verde, non era il momento giusto per un figlio. Poi, bisogna anche trovare la persona giusta e ora l'ho trovata".