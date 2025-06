video suggerito

Ilaria Spada smentisce la quarta gravidanza: “Non è nei programmi”, Balivo: “Ma cos’era colite?” Nel corso della puntata di venerdì 20 giugno de La Volta Buona, Ilaria Spada ha avuto modo di smentire la notizia della sua quarta gravidanza. Intanto nasce un siparietto con Caterina Balivo che avanza ipotesi sull’errore. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ospite della puntata de La Volta Buona di venerdì 20 giugno è stata Ilaria Spada. L'attrice, nel salotto di Caterina Balivo, oltre a parlare del suo ultimo progetto lavorativo e dell'amore con suo marito Kim Rossi Stuart: "Lui mi definisce una mitomane, ero una sua fan scatenata", ha avuto l'occasione di smentire anche una notizia sulla sua presunta gravidanza, la quarta, dichiarando che un altro figlio non è nei programmi e prestando il fianco ad un siparietto con la conduttrice, come suo solito, particolarmente schietta nelle sue esternazioni.

Ilaria Spada e la notizia della quarta gravidanza

Durante la chiacchierata tra Caterina Balivo e Ilaria Spada, la conduttrice non perde occasione per porre una domanda ben precisa alla sua ospite, nonché sua storica amica e quindi, quasi di soprassalto, le chiede:

È uscita una notizia e anche io la chiamo, dovevamo andare a fare gyrotonic, e le chiedo: "Ma sei incinta", me lo dicono tutti, me l'ha chiesto anche un regista che ho incontrato.

L'attrice, immediatamente, rende nota al pubblico parte della telefonata, sottolineando le considerazioni dell'amica: "E tu subito, perché la Balivo: "No, perché così ti giochi anche il lavoro, questi pensano che sei ancora incinta non ti chiamano neanche" Questo per farvi capire l'amica che ho".

La smentita dell'attrice e l'ipotesi di Caterina Balivo

La padrona di casa, ridendo, cerca di giustificarsi spiegando il perché di questa puntualizzazione e infine, per ipotizzare il perché si fosse diffusa una tale notizia, avanza una: "Eh no ma lo devi dire, magari cambiano la sceneggiatura, qualcosa. Non so se abbiamo la foto incriminata, ma cos'era? Colite?". Spada, quindi, presa alla sprovvista risponde dicendo: "Mah ma forse, esiste anche la colite. Comunque dipende anche da dove ti prendono". Balivo, però, non si arrende e quindi pone all'amica una domanda diretta: "Ma lo faresti questo quarto figlio?" e l'attrice risponde:

Non è nei programmi, poi la vita sfugge al nostro controllo, più o meno, perché su questo tema un certo controllo c'è. Però no, semplicemente sarà stato un errore, un posizionamento. Poi, dice la mia insegnante di pilates che sto spanciata, chiudi l'addome, rafforza la tua power house, pensa quanto è importante averla compatta.