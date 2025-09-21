Caterina Murino criticata perché mamma a 47 anni: “Mi chiamano nonna attempata, per gli uomini sono egoista”

Caterina Murino è diventata mamma a 47 anni. L’attrice è stata criticata sui social per via dell’età a cui ha scelto di portare avanti la gravidanza. “Mi danno della nonna attempata, per alcuni uomini sono egoista”, ha spiegato.

Caterina Murino è diventata mamma a 47 anni. A inizio settembre ha annunciato la nascita del piccolo Tancredi, il primo figlio avuto con il compagno Edouard Rigaud. Sui social sono state quasi immediate le critiche per la decisione di portare avanti la gravidanza, che ha fortemente voluto e cercato, facendosi "aiutare dalla medicina" come lei stessa aveva raccontato. Il suo vissuto non è lontano da quello di Chiara Giallonardo, conduttrice di Linea Verde, mamma a 46 anni, che su Instagram è stata presa di mira per lo stesso motivo.

Le critiche per la scelta di diventare mamma a 47 anni

Dopo aver annunciato la nascita del suo primo figlio, sono tanti i commenti che Caterina Murino ha ricevuto. Se per la maggioranza sono stati messaggi di congratulazioni, non sono mancate anche le critiche per l'età. L'attrice oggi ha 48 anni, compiuti il 15 settembre, e ha partorito quando ne aveva 47. "Vorrei vedere un faccia chi mi chiama nonna attempata", ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera. "Poverine loro che avranno vite tristi e si sentono nonne. Ci sono anche uomini che mi danno dell'egoista", ha spiegato. Tuttavia, per lei, è tutt'altro che una scelta di tipo egoistico: "Mi sono fatta aiutare in medicina, ogni donna ha un percorso diverso".

"Ho chiesto aiuto alla medicina"

Caterina Murino aveva raccontato di aver chiesto aiuto alla medicina per rimanere in cinta. In passato ha vissuto due aborti spontanei e poi aveva tentato la strada dell'adozione: "In Francia hai un primo colloquio dove ti spiegano tutte le questioni legali. Al secondo colloquio mi sono trovata accanto altre 80 coppie, è stata un’esperienza micidiale, per due ore e mezza ti mostrano un video con bambini di tutte le età che dicono". Il parto non è stato facile, ma "un processo lungo e doloroso": "Dopo le prime contrazioni, sono state 20 ore di travaglio".