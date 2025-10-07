Margot Sikabonyi è diventata mamma per la terza volta, è nato il piccolo Michele

A darne notizia è stata Caterina Balivo nello studio de La Volta Buona. L’attrice aveva annunciato di essere rimasta incinta per la terza volta a 42 anni, era già mamma di Bruno James e Leonardo.

Margot Sikabonyi è diventata mamma per la terza volta. Ad annunciare la nascita del piccolo Michele è stata Caterina Balivo durante una puntata di La Volta Buona. Poche settimane prima, la stessa attrice – indimenticata Maria Martini di Un medico in famiglia – era stata ospite nello stesso salotto per parlare della gravidanza. Accolta con affetto, la conduttrice l’aveva elogiata per la forma fisica, ricevendo da lei una risposta ironica: "Perché ne ho altri due".

Il racconto della gravidanza sui social

Durante la gravidanza, Margot Sikabonyi aveva raccontato la preparazione al parto in tv e anche sui social, condividendo pensieri profondi e riflessioni sul senso della maternità. In un video pubblicato poche settimane fa, inginocchiata sull’erba e con lo sguardo rivolto verso la luce, aveva scritto parole che oggi suonano come una dichiarazione d’amore alla vita: "Arrivata ai miei 42 anni, due bambini, uno di 10 anni e uno di 8, una nuova gravidanza che si fa spazio in me… la consapevolezza più grande è capire che questo momento, qualsiasi esso sia, va vissuto a pieno. Questa piccola vita mi ricorda che qui e ora è il momento migliore della mia vita", aveva scritto.

La vita privata e l’equilibrio ritrovato

Sull’identità del padre del terzo figlio Margot Sikabonyi mantiene il massimo riserbo, a conferma della discrezione che da anni accompagna la sua vita privata. I suoi due figli maggiori, Bruno James e Leonardo, sono nati dal matrimonio con Jacopo Lupi, dal quale si è poi separata. Prima ancora, l'attrice aveva vissuto una relazione intensa con Pietro Sermonti, conosciuto proprio sul set di Un medico in famiglia, dove i due interpretavano marito e moglie. Oggi, appare serena e centrata. Dopo anni di lavoro e riflessione interiore, sembra aver trovato il suo equilibrio in una dimensione più intima e spirituale.