Margot Sikabonyi incinta, l’attrice di Un Medico in Famiglia mamma per la terza volta: “La vita è sensazionale”

A cura di Elisabetta Murina

Margot Sikabonyi è incinta. L'attrice, nota in passato per il suo ruolo in un Medico in Famiglia, diventerà presto mamma per la terza volta. Sarà il terzo bebè dopo Bruno James e Leonardo, nati rispettivamente nel 2015 e 2017, avuti con l'ex compagno Jacopo Neri. L'identità del padre del terzogenito non è nota, dal momento che la diretta interessata sta preferendo mantenere una certa riservatezza sulla sua vita privata.

L'annuncio della gravidanza: "La vita è sensazionale"

Margot Sikabonyi ha deciso di annunciare la gravidanza con un video pubblicato su Instagram, in modo del tutto inaspettato. "Devo dirvi questa cosa che è successa, una notizia bomba", ha spiegato. Seduta su una panchina, con una tazza tra le mani, ha poi aggiunto: "Stavo cercando il modo giusto per raccontarvela: un fuoco d'artificio che scoppia dietro adesso, o qualcuno che arriva, fa le capriole, però non basta". Poi si è alzata e ha iniziato a toccarsi la pancia, mettendola in evidenza: "Tanto poi è la vita che ci pensa a essere sensazionale".

La vita di Margot Sikabonyi oggi

Dopo aver interpretato per nove stagioni il ruolo di Maria Martini in Un medico in famiglia, Margot Sikabonyi si è presa una pausa dal mondo della recitazione per riconnettersi con la natura. Oggi è una insegnante di yoga, ma non ha messo del tutto da parte la sua carriera da attrice. Per quanto riguarda la vita privata, dopo la storia d'amore sul set con Pietro Sermonti, è stata sposata con Jacopo Lupi, dal quale ha avuto due figli: Bruno James e Leonardo. I due si sono poi separati, come ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera: "Il momento più duro della mia vita è stato il divorzio, il castello della famiglia che crolla, prendersi la responsabilità di non fingere che va tutto bene".