Martina Stella sul tradimento dell’ex marito Andrea: “Era un matrimonio affollato, ho scelto la mia dignità”

Martina Stella si racconta a Verissimo tra lavoro e vita privata. Dopo la separazione dal marito Andrea Manfredonia, l'attrice ha parlato della sua nuova fase di vita da mamma single. Quello, però, è stato uno dei momenti più difficili della sua vita: "Il nostro era un matrimonio un po' affollato, non si è fatto mancare niente".

Per lei, che aveva sempre creduto nella famiglia unita e nel matrimonio, affrontare la separazione è stato doloroso anche per i figli, Ginevra e Leonardo: vedere soffrire i propri bambini, ha raccontato, è stato devastante. Nei mesi successivi ha dedicato tutto il suo tempo alla ricostruzione personale, al lavoro e ai figli, cercando di farli riadattare e proteggendoli dai dettagli della separazione. “Non ho rimpianti – ha spiegato – e non sono mai entrata a raccontare le dinamiche della fine del matrimonio per proteggere anche i bambini. Bisogna sforzarsi, ma poi una donna deve trovare il coraggio di rincorrere la propria dignità e la propria forza”.

Parlando del matrimonio, ha ammesso che ci credeva davvero e che il tradimento, mai nominato da lei apertamente ma solo sottinteso, le ha lasciato ferite profonde: “Io ci credevo tantissimo, non lo immaginavo perché sono uno spirito romantico. Mi sono affidata a specialisti per spiegare ai miei figli cosa stava succedendo. Non mi sono nascosta nei momenti di fragilità, anche se mi sono trovata sola con due figli di età molto diverse: Leonardo aveva appena un anno e mezzo”.

Oggi cerca di mantenere un equilibrio con il suo ex marito, collaborando e trovando compromessi per il bene dei figli, mentre si dedica a tempo pieno a Ginevra e Leonardo. Nonostante sia single, ha confessato di non avere paura di amare di nuovo: “Ho avuto molti corteggiatori, è stata una cosa divertente, ma ho scelto di concentrarmi sui miei figli e sulla mia serenità, senza mettere altre persone in mezzo”.