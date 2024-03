Separazione tra Martina Stella e Andrea Manfredonia: trovato un accordo dopo il tradimento di lui Martina Stella e Andrea Manfredonia sono ufficialmente separati, dopo aver trovato un accordo in tribunale. La separazione, dopo 7 anni di matrimonio e un figlio, è ormai definitiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Trovato un accordo in tribunale per la separazione tra Martina Stella e Andrea Manfredonia. La notizia della crisi era arrivata già qualche mese fa e l'attrice, dopo sette anni di matrimonio e tre di convivenza. Tra le ultime interviste rilasciate alla stampa, aveva sottolineato come questo fosse un momento difficile per la sua famiglia. Ora, stando a quanto riporta il Messaggero, tra i due ex coniugi si è trovato un accordo con il quale si è ufficializzata la separazione.

L'accordo in tribunale

I due non stavano più insieme da diverso tempo, dopo che lei aveva annunciato di aver scoperto un tradimento del marito che, quindi, avrebbe portato alla decisione di mettere fine al loro matrimonio. La separazione è ovviamente finita in tribunale e dopo mesi di incontri tra l'attrice e il procuratore sportivo, si è giunti anche all'ufficialità legale della separazione, secondo il Messaggero, infatti, è stato emesso il decreto di omologazione che rende effettiva la separazione consensuale. Sono stati stabiliti anche degli accordi precisi: Manfredonia dovrà versare alla ex moglie un assegno per il mantenimento del figlio.

Martina Stella e la volontà di proteggere i figli

Martina Stella, il cui ultimo ruolo in tv è stato quello di Claretta Petacci, amante del Duce, nella serie "La lunga notte", ha raccontato in un'intervista al settimanale Oggi di essere immersa nel lavoro, ma di essere anche in un momento di piena riedificazione. L'attrice, infatti, ha dichiarato:

Non facile, di ricostruzione. È arduo parlare dei miei momenti dolorosi e anche sui social cerco sempre di dare un’immagine positiva di me, ironica e solare come sono io. Ma non posso neanche nascondere quello che è accaduto. Ad agosto mi sono separata. Non scenderò nei dettagli, ma i motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto, e al lavoro: mi ha sempre aiutato ad affrontare i momenti difficili

Successivamente, al Corriere aveva ribadito come fosse importante, in queste fasi così delicate precedenti alla separazione, non turbare ulteriormente i suoi figli: "Non aggiungerò altri dettagli, non voglio che i miei figli leggano cose poco carine. Questa ultima storia mi ha fatto molto soffrire, però conservo anche dei bei ricordi".