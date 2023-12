Martina Stella e Andrea Manfredonia si sono separati, lei: “Motivi insuperabili, sono molto delusa” Martina Stella al settimanale Oggi ha annunciato la separazione dal marito Andrea Manfredonia, sposato nel 2016. L’attrice ha rivelato che dietro tale decisione ci sarebbero “motivi insuperabili” che le hanno causato “molto dolore”. “Ora guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto, e al lavoro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Martina Stella e Andrea Manfredonia si sono separati dopo sette anni di matrimonio. L'attrice pronta a tornare su Rai Uno nei panni di Claretta Petacci in La lunga notte di Giacompo Campiotti, in onda dal 28 gennaio 2024, in un'intervista al settimanale Oggi ha annunciato la separazione dal marito: "Questo è un periodo di ricostruzione della mia vita".

L'annuncio di Martina Stella

Martina Stella al settimanale Oggi ha rivelato la sua separazione dal marito, Andrea Manfredonia. "Questo è un periodo di ricostruzione della mia vita" ha raccontato prima di annunciare la rottura dal procuratore sportivo: "Ad agosto mi sono separata. I motivi sono stati insuperabili e mi hanno causato tantissimo dolore. Guardo avanti pensando ai figli, che sono il mio tutto, e al lavoro: mi ha sempre aiutato ad affrontare i momenti difficili". L'attrice sebbene non sia entrata nel dettaglio riguardo i motivi che l'hanno portata a dividersi dal marito, ha confessato di essere "molto delusa": "Non me l'aspettavo". Martina Stella e Andrea Manfredonia sono genitori di Leonardo dal 2021, un fratello per Ginevra, nata nel 2012 dalla relazione tra l'attrice e Gabriele Gregorini. Martina Stella alla rivista ha confessato di "non aver avuto molta fortuna in amore", "La mia storia è fatta di cadute e risalite. Sono nel momento della ricostruzione e rimango una donna che continua a inseguire la felicità". Oggi intende concentrarsi sul lavoro e sui figli: "Per la prima, Ginevra, mi sono lasciata scivolare addosso tante proposte: capivo che aveva bisogno di stabilità e di non essere sballottata da un set all’altro. Ma non le chiamo rinunce. Piuttosto regali che mi sono fatta".

Il matrimonio con Andrea Manfredonia nel 2016

Martina Stella e Andrea Manfredonia si sono sposati nel settembre del 2016 con una cerimonia blindatissima a Sutri, in provincia di Viterbo, organizzata da Enzo Miccio. L'attrice fiorentina aveva conosciuto il procuratore sportivo un anno prima, nel 2015: "Non fu un colpo di fulmine. Io venivo da una delusione, ero chiusa, non mi fidavo del mio istinto. Mi ha fatto la proposta quando meno me l'aspettavo, fu romantico" raccontò lei in un'intervista dopo le nozze.