Sonia Bruganelli, gli attacchi di panico, i disturbi alimentari e l’aborto: “Bonolis non se la sentiva, scelsi lui”

Sonia Bruganelli ha ripercorso i momenti più dolorosi del suo passato: l’aborto risalente ai primi tempi della relazione con Paolo Bonolis, lo shopping compulsivo, gli attacchi di panico e i disturbi alimentari.
Sonia Bruganelli si è raccontata in una lunga intervista. L'imprenditrice ha ripercorso alcuni dei momenti più dolorosi della sua vita privata, dimostrando che la donna che è stata accusata di essere troppo superficiale e di ostentare la propria ricchezza, in realtà cela un lato intimo profondamente ferito. Tra i momenti delicati da lei vissuti c'è quello dell'aborto avvenuto agli inizi della relazione con Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli, in un'intervista rilasciata a Candida Morvillo per il Corriere della Sera, ha raccontato che all'epoca si stava per laureare in Scienze della Comunicazione. Si manteneva da sola lavorando come modella e prestando il suo volto per le telepromozioni. Proprio nell'ambito del suo lavoro conobbe Paolo Bonolis. Comprese subito che il conduttore portava una ferita dentro di sé. I suoi figli vivevano in America: "Per lui era stato un lutto". Poi, Bruganelli rimase incinta: "La gravidanza non era cercata, ma avrei voluto che Paolo mi dicesse ‘che bello, questo bimbo è frutto del nostro amore'. Invece, non era pronto. L'ho capito, non l'ho accusato e, fra diventare madre senza di lui o avere lui, ho scelto lui".

Sonia Bruganelli e la rabbia provata dopo l'aborto. La cinquantunenne era convinta che una volta fatto l'intervento sarebbe riuscita a lasciarsi alle spalle quel dolore. Ma non fu così: "La rabbia per ciò che mi era stato tolto si è fatta sentire". Così, reagiva male quando Bonolis parlava dei suoi figli. Pensava che non ritenesse quella con lei, una relazione abbastanza importante da diventare padre di nuovo: "Gli dicevo: zitto, mi ferisci. Era una situazione tossica. Ci siamo sposati perché ci amavamo, ma anche per un intreccio di altre ragioni".

Gli attacchi di panico e lo shopping compulsivo. Sonia Bruganelli ha riconosciuto di avere "cercato conforto" nel lusso dopo i problemi di salute della figlia Silvia. Si concedeva lunghe sessioni di shopping compulsivo. Ma oggi è una donna diversa. L'unica "compulsione" che ha è quella di rendere felici i suoi figli. Purtroppo, Sonia Bruganelli ha fatto i conti con altri problemi di salute: attacchi di panico e disturbi alimentari. A salvarla, quando aveva smesso di mangiare, è stato il figlio Davide, che vedendola sempre rinchiusa in camera a dormire tutto il giorno le chiese: "Mamma, ma tu muori?". In quel momento ha capito che non poteva permettersi di lasciarsi andare. Quindi ha chiesto aiuto: "Sono stata dallo psichiatra, ho preso i farmaci".

La storia d'amore con Angelo Madonia continua. Dopo avere ribadito di avere tradito Paolo Bonolis una sola volta e prima che nascesse Adele, ha parlato della sua attuale relazione con Angelo Madonia. Lo ritiene un amore maturo con un uomo che ha tanta esperienza di vita alle spalle: "Ha due figlie da due madri diverse, ha vissuto in Cina, sa che i miei figli vengono prima di tutto".

