Caterina Murino mamma a 47 anni, è nato Demetrio Tancredi: “Pazza di gioia per le future notti insonni”

Caterina Murino mamma. L'attrice, 47 anni, ha annunciato la nascita di Demetrio Tancredi, avuto con il compagno Édouard Rigaud. I due sono una coppia dal 2016 e hanno sempre vissuto il loro amore lontano dai riflettori. A luglio, la neo mamma aveva parlato per la prima volta della gravidanza, rivelando di aver "chiesto aiuto alla medicina" dopo due aborti spontanei in passato.

L'annuncio social della nascita

È con un post pubblicato su Instagram che Caterina Murino ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta. Sui social ha pubblicato una scatto in bianco e nero della sua mano che stringe quella del piccolo Demetrio Tancredi, avuto insieme al compagno Edouard Rigaud, avvocato francese. La bella notizia è stata comunicata ai fan oggi, 4 settembre, ma la neo mamma ha precisato che la nascita è avvenuta lo scorso 21 agosto. "Mamma e papà stanno bene e sono pazzi di gioia per le future notti insonni", ha scritto come didascalia ad accompagnare gli scatti.

L'annuncio della gravidanza a luglio: "Ho chiesto aiuto alla medicina"

Lo scorso luglio Caterina Murino aveva parlato per la prima volta della sua gravidanza, raccontando alla rivista francese Gala di essere in dolce attesa dopo un percorso di fecondazione in vitro. "Alla mia età ho dovuto chiedere alla medicina di aiutare la natura. Non sempre si decide quando è il momento giusto per diventare madre", aveva spiegato l'attrice, 47 anni. Prima della lieta notizia, ha vissuto due aborti spontanei e oggi si è detta pronta e felice di iniziare un nuovo capitolo della sua vita.