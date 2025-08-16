Federica Masolin è diventata mamma: la conduttrice di Sky Sport ha partorito la primogenita Nina

Federica Masolin festeggia il suo primo Ferragosto da mamma, ieri è nata la sua primogenita di nome Nina. La nota conduttrice di SkySport ha scelto i social per condividere con i suoi follower un momento molto intimo ed emozionante: la nascita della sua bambina, avvenuta giovedì 14 agosto presso la clinica Mangiagalli di Milano.

Il post Instagram per la nascita di Nina

Con una foto ironica su Instagram ha condiviso i primi momenti con Nina in braccio: "Buon Ferragosto, non saremo al mare ma… pieni d’amore”. Nella foto, il volto della piccola è coperto da un panino con il salame e vicino al grembo di Federica Masolin è poggiata una bibita. Un Ferragosto diverso dal solito, in un letto d'ospedale ma pieno di gioia.

Il like di Alessandro Cattelan, da lui l'annuncio della gravidanza

Il post in poche ore ha conquistato oltre 60 mila like e quasi duemila commenti, a testimonianza della grande ondata di affetto ricevuta. Primo tra questi, quello di Alessandro Cattelan, che lo scorso aprile aveva ospitato Federica Masolin nel suo programma Stasera c'è Cattelan su Rai 2 e in quella occasione la nota giornalista aveva confessato di essere incinta. Tra l'altro il nome, Nina appunto, è proprio quello di una delle due figlie del conduttore in rampa di lancio per Italia's Got talent.

Chi è il papà di Nina e compagno di Federica Masolin

Il papà di Nina, compagno di Federica Masolin, non è un volto noto e con lui durerebbe una relazione da ben cinque anni. La conduttrice non ha voluto rivelare oltre fino ad oggi. In passato Federica Masolin aveva avuto una relazione con il collega Peppe Di Stefano, giornalista che segue il Milan per la stessa emittente. La foto condivisa sui social non lascia spazio al suo nuovo compagno, che probabilmente è stato autore dello scatto e parte integrante di un momento speciale vissuto in famiglia mentre gran parte d'Italia era impegnata con le consuete grigliate di metà agosto.