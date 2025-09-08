Gossip
Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi svelano il sesso del bebè in arrivo: “Non vediamo l’ora di conoscerti”

Benjamin Mascolo del duo Benji&Fede e sua moglie Greta Cuoghi hanno comunicato attraverso i social il nome del bebè in arrivo, con tanto di iniziale del nome. Le parole a corredo di uno scatto che riprende un momento del gender reveal.
A cura di Sara Leombruno
Benjamin Mascolo del duo Benji&Fede e sua moglie Greta Cuoghi hanno comunicato attraverso i social il nome del bebè in arrivo, con tanto di iniziale del nome che hanno scelto. Le parole a corredo di uno scatto che riprende un momento del gender reveal: "Non vediamo l'ora di conoscerti". A luglio, l'annuncio della gravidanza con tanto di dedica alla sua dolce metà: "Vederti diventare madre è una meraviglia".

Il sesso del bebé in arrivo

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Mascolo ha svelato il sesso del bebè: sarà una femminuccia e il suo nome comincerà per A. Le parole a corredo dello scatto che ritrae un momento del gender reveal con Greta Cuoghi: "Finché ci sarà un marito che ama sua moglie e un padre che ama sua figlia, l’uomo avrà bisogno della donna e la donna dell’uomo. Non vediamo l’ora di conoscerti piccola".

Il matrimonio e l'annuncio della gravidanza

Benji Mascolo e Greta Cuoghi hanno pronunciato il loro “sì” nel novembre 2023, con una cerimonia civile celebrata a Modena, la città natale del cantante. La coppia ha scelto la massima discrezione per il giorno delle nozze, evitando di condividere immagini ufficiali sui social. La notizia è emersa soltanto grazie ad alcuni video diffusi su TikTok, che li mostravano all’uscita dal Comune. Poco prima del matrimonio, Mascolo aveva raccontato a Fanpage.it il desiderio di sposare Greta, definendo il loro un legame maturo e autentico: “Voglio sposare la ragazza che amo, la nostra è una relazione seria”, aveva detto.

Benjamin Mascolo e sua moglie Greta Cuoghi
Benjamin Mascolo e sua moglie Greta Cuoghi

In un’intervista al podcast One More Time aveva inoltre descritto la moglie sottolineandone i valori: “Non è del mondo dello spettacolo, non si è mai drogata, ha dei valori simili ai miei. È di Modena, è una ragazza intelligente”. A luglio 2025, poi, l'annuncio della gravidanza sui social con alcuni teneri scatti insieme alla donna della sua vita.

