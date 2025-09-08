Stefano Oradei in ospedale dopo un incidente in moto: “Colpito da un’auto, ho una prognosi impegnativa”

Stefano Oradei, ballerino e marito di Manila Nazzaro, ha raccontato di essere rimasto vittima di un serio incidente stradale che lo ha costretto a un breve ricovero in ospedale.

Stefano Oradei è stato vittima di un serio incidente stradale. A rivelarlo è stato lo stesso ballerino ed ex maestro di Ballando con le stelle, che su Instagram ha raccontato quanto accaduto, spiegando i motivi del silenzio degli ultimi giorni e ringraziando la moglie Manila Nazzaro per il fondamentale supporto.

La dinamica dell’incidente in cui è rimasto coinvolto Stefano Oradei

Oradei si trovava a bordo del suo scooter quando è stato investito da un’auto, una manovra che il ballerino ha definito “folle”. Dopo un breve ricovero in ospedale, gli è stata diagnosticata una “prognosi impegnativa”, senza però entrare nei dettagli delle ferite riportate. Ha fatto sapere di essere finalmente rientrato a casa e ha promesso che sarà lui stesso ad aggiornare i suoi follower sulle sue condizioni di salute. Anche Manila Nazzaro ha condiviso il suo post, confermando la vicinanza al marito, che ha sposato lo scorso anno dopo una relazione breve ma intensa, cominciata dopo la fine della lunga storia d'amore con l'ex calciatore Lorenzo Amoruso.

Il rientro a Roma e la convalescenza in compagnia della moglie Manila Nazzaro

Prima dell’incidente, Stefano era appena rientrato a Roma dopo le vacanze in Sardegna trascorse con Manila e i figli che l’ex Miss Italia ha avuto dal matrimonio con Francesco Cozza, concluso nel 2017. L’incidente sarebbe dunque avvenuto nella Capitale, anche se Oradei non ha fornito ulteriori dettagli sulla dinamica. Accanto a lui, nella fase di convalescenza, ci sarà la moglie Manila.

La coppia è reduce dalla partecipazione al reality di Canale 5 The Couple, chiuso anticipatamente a causa dei bassi ascolti. La decisione dell’editore, Pier Silvio Berlusconi, è stata quella di sospendere il programma e devolvere in beneficenza il montepremi di un milione di euro inizialmente previsto.