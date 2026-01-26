Andrea Dianetti, ex allievo di Amici, si sposa: il video della proposta alla fidanzata Miriam Milani
Andrea Dianetti, attore ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi, ha fatto una romantica proposta di matrimonio alla sua fidanzata Miriam Milani. Il momento speciale è stato immortalato in un video, poi condiviso sui canali social di entrambi. La cornice è di quelle da sogno: al tramonto, sul ponte di una nave da crociera e il mare all’orizzonte. La coppia si trova infatti in viaggio su una nave da crociera che li sta portando alla scoperta di diverse tappe, tra cui i Caraibi. Ed è proprio in questo scenario suggestivo che Andrea si è inginocchiato davanti alla sua fidanzata, mostrandole l’anello e facendole la fatidica domanda. Il video della proposta è accompagnato dalla dolce didascalia dell’attore: “Vorrei dirti tante cose, più o meno già sentite… invece mi limiterò a dire una cosa che le racchiude tutte: Amore mio, vuoi sposarmi?”. Tra i primi commenti, non poteva mancare la risposta della futura sposa che ha commentato: “Amore mio… certo che SÌ!”.
Sulla loro storia d’amore, Andrea Dianetti e Miriam Milani non ne hanno mai fatto mistero: entrambi condividono spesso sui rispettivi profili social foto e video divertenti che li ritraggono insieme. La loro relazione è nata alcuni anni fa, lontano dai riflettori e dal mondo dello spettacolo. La futura sposa, originaria di Artena, piccolo comune della Città Metropolitana di Roma, è però diventata nel tempo un volto noto soprattutto per i fan dell’attore e conduttore televisivo. A testimoniare il loro profondo legame, anche le parole che Miriam Milani aveva dedicato al fidanzato in un altro momento importante della sua vita: il giorno della sua laurea. In quell’occasione, la ragazza aveva scritto sui social: “Un altro traguardo è stato raggiunto! Ad Andrea, per aver sempre creduto in me, per l’amore che mi dimostra ogni giorno e per essere la persona con cui prendere il limone più aspro che la vita ha da offrire e farci una bella limonata…Noi siamo un mondo a parte”.
Oggi a festeggiare la coppia anche tanti amici e volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno voluto condividere messaggi affettuosi e cuori. Tra questi la storica amica e collega di Amici Diana Del Bufalo, e poi Guendalina Tavassi, Arianna Montefiori, Michela Giraud, Federica Zacchia, Flora Canto, Cristiano Caccamo, Laura Torrisi, Lorenzo Branchetti, Ludovica Valli .