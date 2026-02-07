Matteo chiede a Martina di sposarlo a C’è posta per te: il viaggio di nozze lo regala Giorgia

La puntata di C'è posta per te del 7 febbraio si apre con una storia d'amore che ha commosso lo studio di Maria De Filippi. Protagonista Matteo, che ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla compagna Martina, incinta di sette mesi di un maschietto, con l'aiuto della cantante Giorgia, idolo della futura sposa. Il regalo della cantante ai promessi sposi è un viaggio di nozze alle Maldive.

L'amore nato tra i turni di lavoro

Matteo e Martina si sono conosciuti in un'azienda alimentare dove lavorano ancora oggi. I turni diversi sembravano un ostacolo, ma lui non si è arreso: ha aspettato la fine di uno dei suoi turni per incontrarla e da quel momento è scattata la scintilla. "La prima volta che ho visto Martina ho pensato che fosse la donna più bella del mondo", ha raccontato Matteo attraverso le parole di Maria De Filippi.

Dopo undici mesi di relazione, un pacchettino bianco trovato a casa ha cambiato tutto. Dentro, un test di gravidanza con le lineette rosse ben chiare: Matteo stava per diventare papà.

Lo sguardo sognante di Martina verso Matteo mentre Giorgia parla dell’amore.

La sorpresa con Giorgia

Per rendere ancora più speciale il momento della proposta, Matteo ha organizzato una sorpresa che Martina non dimenticherà mai. La donna è entrata in studio accolta dai biscotti della fortuna, con un messaggino che recitava: "Se so cos'è l'amore è grazie a te".

Quando è arrivato il momento di esprimere i suoi sentimenti, Matteo non è riuscito a trattenere le lacrime: "Sei incredibile, sei unica, sei insormontabile. Non ho mai provato niente di simile per un'altra persona. Non mi è mai successo che la mia felicità dipendesse totalmente dalla felicità di un'altra persona".

Le parole di Giorgia e il sì di Martina

Anche Giorgia si è lasciata coinvolgere dall'emozione del momento: "Qui stiamo piangendo da ore. Voleva sottolineare che non lo farà mai più", ha scherzato la cantante riferendosi alla piccola bugia che Matteo ha dovuto raccontare per portare Martina in trasmissione.

Poi, rivolgendosi alla coppia, ha aggiunto: "State insieme da undici mesi, ma non è il tempo a misurare l'amore, ma la capacità di amare e ne avete l'uno per l'altra. Mi sento di dirvi che la vita mette sempre alla prova l'amore. È giusto che sia così. Ricordatevi sempre questo momento, ricordatevi sempre le basi di questo sentimento".

Infine, il momento che tutti aspettavano. Matteo si è inginocchiato davanti a Martina: "Voglio invecchiare con te, voglio renderti orgoglioso". E lei, tra le lacrime, ha detto sì. L'anello al dito ha suggellato una promessa d'amore che ha commosso l'intero studio. Dulcis in fundo, il regalo della cantante: un viaggio di nozze alle Maldive. Oltre, ovviamente, a un invito a uno dei suoi concerti.