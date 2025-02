Dove Cameron sulla storia con Damiano David: “Avevo paura di renderla pubblica, è stato lui a convincermi”

video suggerito

La storia tra Damiano David e Dove Cameron procede a gonfie vele. All'inizio, però, l'attrice non voleva renderla pubblica: "Avevo paura di mostrare a tutti i miei sentimenti". E spiega come l'ha convinta il frontman dei Maneskin.

A cura di Sara Leombruno

Dove Cameron e Damiano David sono una coppia a tutti gli effetti dallo scorso anno, e la loro recente partecipazione a Sanremo 2025 ne è solo l'ennesima prova. Anche se la loro storia ha avuto inizio nel 2023, i due hanno scelto di ufficializzarla e renderla pubblica solo di recente, visto che l'attrice nutriva dubbi a riguardo. A spiegarlo è stata lei stessa in un'intervista a People: "Ho vissuto per molto tempo con l'ansia di mostrare agli altri le mie storie, avevo paura di esporre i miei sentimenti".

Le parole di Dove Cameron sulla storia con Damiano David

Cameron racconta di come l'idea di condividere la sua relazione con il pubblico l’abbia sempre messa a disagio: “L’ho fatto in passato e ho avuto alcune storie non così pubbliche che ero un po’ meno incline a condividere. Non perché le persone fossero un problema, ma perché mi sembrava una cosa spaventosa essere così aperti. È come se mi avesse spaventato". E ancora: "Ho vissuto per molto tempo con l'ansia di mostrare agli altri le mie storie, avevo paura di esporre i miei sentimenti". La star di Descendants ha anche spiegato che, all'inizio della loro storia d'amore, l'argomento di esporsi pubblicamente era stato oggetto di discussione con Damiano.

"Vogliamo stare sempre insieme"

A quanto racconta, è stato proprio il cantante dei Måneskin a farle cambiare idea. "Se un'infermiera, un avvocato o chiunque altro può postare una foto con il proprio partner sui social, perché noi non dovremmo farlo?", è una delle domande che Damiano le ha posto, secondo quanto riporta People. "Così ho pensato: ‘Perché non proviamo a essere normali? È così bello essere innamorati'", ha spiegato Cameron.

I due, ufficialmente insieme dal 2024 (anche se i pettegolezzi giravano già nel 2023), si definiscono "innamoratissimi" e "migliori amici". "Ci sentiamo davvero fortunati a esserci incontrati, il nostro amore riesce a superare la distanza, anche se il nostro desiderio è stare sempre insieme", ha spiegato l'attrice.