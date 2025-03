video suggerito

Dove Cameron sulla storia con Damiano David: “Siamo una coppia normale, alle 18 già in pigiama davanti alla tv” Dove Cameron ha rivelato alcuni retroscena del rapporto con Damiano David. In un’intervista l’attrice americana ha definito la loro relazione “normale” nonostante l’esposizione mediatica di entrambi, raccontando poi che amano trascorrere del tempo a casa. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da quasi due anni Dove Cameron e Damiano David sono una coppia. I due non nascondono più il loro amore, rilasciando varie dichiarazioni sull'intensità dei sentimenti che provano l'una per l'altra. Non è stato un percorso semplice per via dei dubbi che nutriva l'attrice americana sul rendere pubblico il loro legame: "Ho vissuto per molto tempo con l'ansia di mostrare agli altri le mie storie, avevo paura di esporre i miei sentimenti". In una recente intervista a The Rundown di E! News, ha rivelato come, nonostante la fama e la popolarità di entrambi, la loro sia una relazione "normale".

Dove Cameron: "Io e Damiano siamo una coppia normale e siamo riservati"

Dove Cameron e Damiano David partecipano spesso insieme a eventi mondani, come il Met Gala o il gala annuale Cam For A Cause, organizzato in memoria dell'attore Cameron Boyce (amico e collega di Dove sul set di Descendats, scomparso nel luglio del 2019). Nonostante gli impegni pubblici, i due preferiscono passare del tempo lontano dai riflettori. "Ci stiamo semplicemente godendo il fatto di essere una coppia normale. Siamo molto riservati – ha rivelato l'attrice a Erin Lim Rhodes su The Rundown di E! News – Preferiamo stare a casa più di ogni altra cosa". Non è raro che alle 18 siano "già in pigiama" per vedere una serie tv: "Stiamo guardando Lost".

Dove Cameron: "Damiano David mi ha aiutata a conoscermi meglio"

Per Dove Cameron incontrare Damiano David è stato un modo per conoscere meglio se stessa:

Mi ha fatto aprire gli occhi su tutte le possibilità di ciò che avrei potuto essere, sulle tante sfaccettature di me stessa che potevo esplorare e sul fatto che potevo persino essere apprezzata per questo.

La relazione "sana e felice" con il cantante le ha anche permesso di fare un confronto con il passato: "Guardando indietro, mi rendo conto di quanto sia stato illuminante ripensare alle mie esperienze passate in amore e capire: ‘Wow! Ok, le cose possono essere fatte in modo diverso. Dipendeva tutto dalle circostanze'".