Damiano David: "Malgioglio è un Maneskin ad honorem, Dove Cameron è pazza di lui" Il frontman dei Maneskin rivela la sua vita a Los Angeles con la compagna, il legame con gli amici veri e l'amore per l'ordine domestico. "Ho sbagliato a smentire le voci sulla droga all'Eurovision, potevo restare l'icona ribelle", confessa a Cattelan. Poi la rivelazione: "Dove è pazza di Malgioglio".

In un'intervista al podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Damiano David, voce dei Maneskin, si racconta tra aneddoti personali e riflessioni sulla carriera. Il cantante ha rivelato un curioso retroscena sulla storia con la cantante Dove Cameron: "È innamorata di Cristiano Malgioglio. Gliel'avevo spiegato: è un uomo con un look pazzesco e un modo di fare assurdo e poi è anche uno dei più importanti songwriter italiani". E aggiunge con ironia: "Malgioglio? È un Maneskin ad honorem".

Che cosa ha detto Damiano David

Le rivelazioni più importanti sono arrivate su Cristiano Malgioglio, ma anche chiaramente sulla sua vita losangelina:

Perché vivo a Los Angeles? Principalmente perché la mia compagna vive là. Devi avere la macchina, sapere dove andare, conoscere il tuo quartiere, che non chiamerei quartiere ma mini-città, paesino. Prima non mi piaceva, perché la vivevo in albergo o con Uber. Da quando sono andato a convivere con la mia compagna, sono molto più libero, so dove andare, c'ho i miei amici, i produttori con cui lavoro. Ho il mio giro e sembra meno una città fantasma.

E proprio su Dove Cameron, ha poi rivelato della sua passione per Cristiano Malgioglio:

Dove Cameron è innamorata di Cristiano Malgioglio. Gliel'avevo spiegato: è un uomo con un look pazzesco e un modo di fare assurdo e poi è anche uno dei più importanti songwriter italiani. Malgioglio, un Maneskin? È un Maneskin ad honorem.

"Eurovision? Ho sbagliato a fare il test antidroga"

Sul celebre caso dell'Eurovision e le voci di consumo di droga, Damiano ammette: "Eurovision? Ho sbagliato a fare il test antidroga e smentire. Dovevo essere per sempre l'icona che non resiste al richiamo. A livello di visibilità, è stato il momento più importante. Ma Sanremo è stato molto più importante. Aveva senso vincere Eurovision, perché lì vince la performance teatrale. Eravamo super glam, giustissimo per quell'ambiente. Canzoni forti ce n'erano tre o forse quattro".

"È importante mantenere i piedi per terra"

Parlando del suo rapporto con la fama, David sottolinea l'importanza di mantenere i piedi per terra: "Alcuni personaggi famosi mi fanno pensare a cosa non voglio diventare. Io torno a casa, sto con gli amici miei, mi prendono ancora in giro e mi trattano allo stesso modo. Se non hai quella cosa di essere riportato a terra c'è il rischio che si rompa il meccanismo". Il cantante ha rivelato anche le sue abitudini quotidiane: "Cerco sempre di cenare presto perché la mentalità ‘L.A.' ce l'abbiamo. Prendiamo il ritmo di svegliarmi presto e dormire presto per avere giornate lunghe. Palestra, colazione abbondante. La mia giornata tipo è poi sessione a oltranza dalle 11-12 e può finire alle 16 ma pure alle 2 di mattina".

Disciplina? Mi dò dei periodi. Magari in sei mesi dico: scrivo musica. E poi, dopo, non voglio più pensarci. Perché è importante staccare. Scrivere è un dispendio di energie. Riguardare le cose che mi hanno fatto stare male, tutte le emozioni forti della mia vita e c'è il rischio di essere un po' sopraffatti. Se lo faccio per troppo tempo non mi sento più bene. È come mangiare il tuo piatto preferito troppe volte. Mi dò dei periodi.

La passione per la cucina: "Mi piace tantissimo cucinare. Il mio guilty pleasure sarebbe un Celebrity Masterchef. Vincere il pressure test con qualche risottino con la zucca".