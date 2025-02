video suggerito

Damiano David a Sanremo 2025 senza i Maneskin: “Una responsabilità più pesante, ma è bello”, Malgioglio lo spiazza Damiano David sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2025 in onda mercoledì 12 febbraio. L’artista ha raccontato cosa significa per lui tornare su quel palco senza i Maneskin. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Damiano David ha presenziato alla conferenza stampa della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Sarà tra gli ospiti di stasera, mercoledì 12 febbraio. L'artista ha svelato che sul palco dell'Ariston sarà accompagnato "da un altro grandissimo talento". Ma ha preferito non svelare troppo sulla sua performance:

Io sento sempre che su questo palco con i Maneskin abbiamo fatto qualcosa che era impronosticabile, impossibile. È il palco dove le magie possono accadere per me. La musica, questo lavoro, per me è magia. Essere qua da solo, sì c'è la responsabilità, c'è l'ansia, ma non vedo l'ora di salire sul palco stasera, sarà veramente molto divertente. Per me è ancora un coronamento di quello che sto facendo. L'idea di riuscire a farlo da solo, con le mie forze, è bello.

Damiano David a Sanremo 2025 da solista

Durante la conferenza stampa, i giornalisti gli hanno ricordato che l'ultima volta che si è presentato sul palco dell'Ariston era in compagnia dei Maneskin. Quindi gli hanno chiesto cosa è cambiato da allora, artisticamente e personalmente. L'artista ha replicato:

La sensazione con cui lo faccio è la stessa. Non importa quante cose farò nella mia carriera, questo sarà sempre il risultato più grande mai avuto (vincere Sanremo, ndr). Quello che abbiamo fatto con la band è stato quello che ci ha aperto il mondo, tutto quello che facciamo adesso. Rifarlo adesso è una responsabilità più pesante, perché sono da solo e devo prendermela tutta io. Però, ripeto, questo posto è il punto più alto raggiungibile e avere l'opportunità di farlo con il mio progetto da solista è la cosa più bella per me.

E ha aggiunto: "Sono cresciuto, penso che artisticamente sono mosso sempre dalle stesse cose. Però ora ho più capacità di riconoscere le mie emozioni e veicolarle in modo sano e costruttivo per me".

Leggi anche Il testo e il significato di Quando sarai piccola, la canzone di Simone Cristicchi a Sanremo 2025

Il futuro di Damiano David

Damiano David, poi, ha parlato dei progetti che lo attendono, tra nuova musica e un tour: "Quanto ai progetti futuri, abbiamo annunciato il tour, stiamo andando bene. Sono molto contento. Stiamo disegnando il palco e cercherò di fare uno show il più originale e unico possibile, che possa rappresentare la nuova visione di me stesso e della mia musica. Abbiamo annunciato il prossimo singolo. Singoli, musica, tante cose. Se sto pensando alla scaletta? No, perché sono pigro e faccio tutto all'ultimo".

Lo scambio di battute con Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è intervenuto e ha rimarcato come dopo la vittoria del Festival di Sanremo, i Maneskin abbiano messo a segno un altro colpo perfetto: la vittoria dell'Eurovision Song Contest. Poi lo ha spiazzato:

Sai cosa ho fatto io per te? Quando hai vinto, mi sono messo in mutande. Durante la vittoria, ti ho portato fortuna. Sono contento di questo tuo successo. Finalmente abbiamo un italiano famoso in tutto il mondo, non si è montato la testa e questo è bellissimo.

Damiano è scoppiato a ridere e ha ammesso di ricordare il gesto che Malgioglio ha fatto per lui.