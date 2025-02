video suggerito

Sanremo 2025, conferenza stampa di mercoledì 12 febbraio: la forza di Bianca Balti, le polemiche sul Papa La presenza di Bianca Balti nella conferenza di presentazione della seconda serata del Festival di Sanremo 2025 illumina la sala stampa: "Quando ho accettato ho deciso di non venire come malata di cancro. Voglio essere una celebrazione della vita".

La conferenza stampa di presentazione della seconda serata del Festival di Sanremo di martedì 11 febbraio 2025. Carlo Conti sarà affiancato nella co-conduzione da Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Il super ospite della serata era Damiano David, frontman dei Maneskin. Per quanto riguarda il voto, questa sera toccherà al pubblico e alla Giuria delle Radio. Questa sera ci saranno le semifinali delle Nuove Proposte.

La seconda serata partirà con la sfida delle nuove proposte, come presentato da Claudio Fasulo: "Sanremo Giovani è il brand più importante della musica italiana per i giovani e lo vogliamo valorizzare". Questa sera due semifinali: Alex Wise contro Vale LP e Lil Jolie; Maria Tomba contro Settembre. Poi ci saranno le esibizioni di 15 Big. Carlo Conti sugli ascolti: "Non volevo fare paragoni prima e non li faccio adesso, prendo atto del bel risultato e andrò avanti così fino a sabato". Sul blackout audio: "C'è stato un blackout audio di 23 secondi dovuto a un guasto di un processore audio di Roma, prontamente commutato in un'altra macchina". A sorpresa è presente anche Damiano David: "Faremo un omaggio a Lucio Dalla". Annunciati gli ospiti di domani: Edoardo Bennato, Iva Zanicchi, i ragazzi del Teatro Patologico, ragazzi di Mare Fuori, i Duran Duran.

Bianca Balti: "Sono qui per celebrare la vita"

Toccante il momento di presentazione di Bianca Balti, che sta affrontando una dura malattia: "Sai quando dicono che ti vedi bella negli occhi degli altri? Grazie ai tuoi occhi, sento che valgo e appartengo al Festival e all'Ariston". Carlo Conti sottolinea: "Sono gli occhi di tutti gli italiani".

Quando ho accettato ho deciso di non venire come malata di cancro. Indosserò i miei vestiti, farò la mia competizione con Cristiano. Non perché non voglio raccontare il dolore, credo che ovunque ci giriamo vediamo il dolore. Voglio essere una celebrazione della vita e lo voglio vivere così. Voglio che la mia presenza sia questo, ma ne parleremo dei miei dolori in altra sede.

Sulle notizie di alcuni brand che non l'hanno più chiamata dopo la malattia, la Balti smentisce: "Quando mi sono ammalata dei brand non mi hanno più chiamata, probabilmente per non disturbarmi. Non ho mai fatto una critica a nessuno e se sono qua, sono la prova che mi vogliono ancora a lavorare". Una domanda su Eleonora Giorgi, che sta vivendo lo stesso dramma, le due non si sono sentite: "Non mi sono mai sentita con Eleonora Giorgi, ma quando ti succede qualcosa di forte nella vita accade che tu possa avvicinarti con persone che stanno vivendo la stessa esperienza. Sono in contatto con tante donne che stanno attraversando lo stesso percorso. È per quello che dico che voglio trasmettere la mia voglia di vita. Comunque, la sentirò, se avete il contatto datemelo così la sento".

Quando m'hanno fatto vedere la scaletta ho detto: ‘Ah, devo anche parlare?'. A me piace stare al centro dell'attenzione e sarò elegantissima e farò vedere questi abiti bellissimi di grandissimi designer italiani e per il resto mi divertirò tanto.

Malgioglio: "Stasera voglio essere libero di fare quello che voglio"

Cristiano Malgioglio: "Spero di fare del mio meglio, ma l'unica cosa che mi disturba è che tutti mi chiedono: come ti vesti? Dopo cinquant'anni di carriera, mi spaventa. Stasera sarò una specie di Lara Turner. Ho cinque capi. Ho chiesto agli autori di lasciarmi libero, non voglio sapere cosa fare. Se loro mi lasciano libero, io darò il meglio. Voglio portare gioia e colore. Malgioglio spera di dare tutto questo colore questa sera". Nino Frassica: "Anche io sto pensando a come vestirmi. Mi vestirà Gabbani. Sono contento di essere in questo Festival, avevo preparato un discorsetto che però l'ho perso. Dico quello che ha detto Carlo prima. Stasera vedremo".

Carlo Conti: "Andremo meno veloce stasera"

Carlo Conti ha commentato il ritmo veloce della prima puntata, anticipando che questa sera cambierà la "velocità" di conduzione:

Avevo preannunciato che la prima e l'ultima serata dovevano avere un ritmo più veloce. Stasera e domani avremo più ospiti e più momenti di stop and go nella competizione. Il ritmo sarà un po' più diverso e la presenza sul palco, mentre ieri c'erano due mestieranti come me che ringrazio ancora una volta con un abbraccio gigantesco, nelle prossime serate ho tanti mondi diversi, escluso appunto l'ultima serata.

"Elon Musk? Non lo inviterei"

La domanda di Enrico Lucci su Elon Musk: "Sono anni che dico che andava cacciato quel comunista di Amadeus. Ti volevo dire che Elon Musk vuole venire sul palco di Sanremo". La replica di Conti:

Con una Tesla? Cosa avrebbe da dire? È sempre Elon Musk? Gli ascolti? No, non vorrei un colpo a effetto del genere. Sul palco del Festival avrebbe qualcosa da dire? È un mio amico, no? Non lo avrei mai chiamato.

"Cambiamento delle votazioni è normale evoluzione del Festival"

Sul sistema di voto: "Cambiamento delle votazioni è una normale evoluzione. Ho fatto dei correttivi sui miei Festival di Sanremo. Non mi sembrava corretto usare la serata delle cover, credo che siano dei piccoli correttivi per cercare di fare sempre meglio. Ho pensato di non azzerare completamente la votazione a 5. Tutto quello che viene fatto sarà una dote che ogni cantante si porterà di serata in serata".

Le critiche sul messaggio del Papa "riciclato"

Sul messaggio del Papa "riciclato", Carlo Conti commenta piccato: "Qualche anno fa c'erano le partite di calcio e c'erano le invasioni di campo, a un certo punto hanno smesso di riprendere le invasioni di campo e sono finite le invasioni di campo. Siamo alla fantascienza e anche oltre. Quando c'è un evento del genere ti vuoi far vedere e cerchi l'invasione di campo, se smetti di farla, prima o poi smetteranno di riprenderla". Nino Frassica se la ride: "Ma quello non era il Papa era Massimo Lopez". Ancora sul Papa, le condizioni in cui è apparso ieri nel video, erano diverse da quelle che sono quelle odierne: "Il video è stato registrato sabato 1 febbraio. La vita è molto più semplice di quello che credete". Avvenire contrasta la versione di Dagospia: "Non è che tutto questo depotenzia il messaggio molto bello per la pace che è stato dato?"

Si deve più pensare a quello che ha detto il Santo Padre. Siamo abituati ad ascoltare i messaggini a x2, questo andrebbe ascoltato a diviso 2.

Damiano David: "Omaggeremo Lucio Dalla"

Lucio Dalla è sempre stato uno dei più grandi riferimenti per me nella musica italiana. Abbiamo pensato di portare qualcosa di speciale e non sarò solo, ma ci sarà anche un altro grandissimo talento. Il brano ce lo teniamo per stasera.

Come è cambiato Damiano senza i Maneskin:

La sensazione è sempre la stessa. Non importa quante cose farò nella mia carriera, questo sarà sempre il risultato più grande, quello che abbiamo fatto con la band. Ci ha aperto il mondo per tutto quello che facciamo adesso. Rifarlo adesso è pesante perché sono da solo, allo stesso tempo, questo posto è il punto più alto raggiungibile e avere l'opportunità di farlo con il mio progetto solista è un grande onore. Penso di essere cresciuto artisticamente, adesso ho più capacità di riconoscere e controllare le mie emozioni in una maniera che sia sana e costruttiva per me.

La scaletta ufficiale della seconda serata

