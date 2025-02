video suggerito

"Carlo Conti a Sanremo corre troppo", sui social tutti d'accordo sulla conduzione accelerata La prima puntata del Festival di Sanremo 2025 è stata soprattutto all'insegna del ritmo e della velocità. Della corsa. "Carlo Conti corre troppo" è il mantra che viene dai social network.

La prima puntata del Festival di Sanremo 2025 è stata soprattutto all'insegna del ritmo e della velocità. Della corsa. "Carlo Conti corre troppo". Lo hanno scritto in tanti, tutti concordi sui social network. Giornalisti, opinionisti, twittaroli accaniti, gente comune: Carlo Conti ha alzato il ritmo, aveva paura di sforare ed è riuscito addirittura a terminare in anticipo. Fioriscono i meme: "Carlo Conti appena qualcuno finisce di cantare" e spunta un tizio che placca una ragazza e la sposta dall'inquadratura.

Jonathan Bazzi, scrittore, su X scrive: "Il tema della prima puntata del Festival di Carlo Conti è stata la velocità: correre, correre. Non si è parlato d’altro: prima, durante e dopo. Come per scansare la paura di farlo davvero, eiaculazione precoce. L’effetto generale era un po’ convention o fiera delle rinnovabili". Giuseppe Candela, sempre su X: "Io capisco il ritmo, la voglia di chiudere presto però calma. Fate dire due parole pure a Scotti e Clerici".

Gli ascolti tv della prima serata

Gli ascolti tv della prima serata, però, hanno dato ragione a Carlo Conti: 12.218.000 spettatori e 65.3% di share. Nel dettaglio: Sanremo Start ha realizzato 13.327.000 spettatori con il 51.88% di share, nella prima parte 16.199.000 spettatori con il 63.68% di share e nella seconda parte 8.322.000 spettatori con il 69.25% di share. La prima serata di Sanremo 2024, condotta da Amadeus, aveva registrato 10.561.000 spettatori con il 65.1% di share. Un ottimo risultato per Carlo Conti che adesso potrà affrontare la seconda serata del Festival certamente con maggiore calma. Questa sera attesi Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio come co-conduttori. Ospite della serata Damiano David, frontman dei Maneskin, il cast del film Follemente di Paolo Genovese, il cast della fiction Belcanto con Vittoria Puccini, la pattinatrice Carolina Kostner, Francesco del Gaudio e Alessandro Gervasi, protagonisti della fiction su Peppino Di Capri. Attesa sul Suzuki stage Big Mama.