Damiano David e Dove Cameron sempre più innamorati, lei gli fa una dedica d’amore in tre lingue L’amore tra Damiano David e Dove Cameron procede a gonfie vele. Su Instagram sono comparsi alcuni messaggi che l’uno ha dedicato all’altra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Ti amo in tutte le lingue del mondo". Tutte no, ma in italiano, in francese e in giapponese, sì. È in queste tre lingue che Dove Cameron ha scritto una dedica per Damiano David, con cui fa coppia fissa da più di un anno. Anche il cantante le ha lasciato un messaggio d'amore.

Damiano David, il messaggio d'amore della fidanzata Dove Cameron

Dove Cameron ha pubblicato un carosello di foto sul profilo Instagram, comprendente selfie, scatti dal Giappone e insieme al suo fidanzato Damiano David. Nell'immagine il cantante la stringe a sé e a corredo del post si legge la didascalia "Ti amo", scritta in francese, giapponese e italiano. Tra i commenti sono tanti gli utenti che si congratulano con loro e c'è anche chi ironicamente scrive: "L'ultima scatto mi fa sentire veramente single". Anche il frontman dei Maneskin ha lasciato un messaggio per la sua fidanzata: "La ragazza più bella del mondo", aggiungendo un cuore.

I primi scatti di Damiano David e Dove Cameron insieme

Le prime segnalazione del flirt tra Damiano David e Dove Cameron risalgono al 2023, quando furono pizzicati insieme in Brasile, New York e Los Angeles. La notizia della loro relazione venne lanciata dal settimanale Chi e i due ufficializzarono la loro storia presentandosi insieme ai Grammy il 3 febbraio del 2024. In quell'occasione fecero il debutto di coppia sul red carpet, mostrandosi innamorati, sorridenti e sciogliendosi in un bacio a favore di fotocamere.

Chi è Dove Cameron, fidanzata di Damiano David

Dove Cameron, tre anni più grande di Damiano David, è la nuova fidanzata del frontman dei Maneskin (precedentemente fidanzato con Giorgia Soleri). Cameron è del 1996, tre anni più grande di Damiano, ed è originaria di Bainbridge Island, nello stato di Washington. È qui che Cameron fa il suo debutto nel 2012 sul piccolo schermo con la serie Disney Liv e Maddie. Interpretò anche Kayla Morgan nel film Cloud 9 e Mal, in Descendants. Recitò anche in Shameless, The Mentalist e in Agent of Shields. Il suo brano We Belong è stato colonna sonora del film After 2, mentre il singolo Boyfriend divenne popolare su TikTok, scalando la classifica di Spotify nel Regno Unito.