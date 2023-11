Damiano David e Dove Cameron stanno insieme: “Parole, risate e baci al tramonto” Dopo le indiscrezioni, un servizio esclusivo pubblicato su “Chi” conferma la relazione tra il frontman dei Maneskin e la stella della Disney: “Baci e carezze a Sydney, sulla spiaggia di Bondi Beach è nata una nuova storia d’amore”.

Dopo le indiscrezioni, il settimanale Chi ha finalmente pubblicato le prime immagini di Damiano David e Dove Cameron insieme. Il frontman dei Maneskin e la star della Disney stanno ufficialmente insieme: "Chi li ha scoperti a Sydney", si legge nel riassunto del servizio, "sulla spiaggia di Bondi Beach: è nata una nuova storia d'amore".

Damiano David e Dove Cameron innamorati mano nella mano

Il settimanale Chi ha immortalato tutti i momenti nei quali Damiano David e Dove Cameron passeggiano in serata a Bondi Beach, la spiaggia dei surfisti di Sydney. È lì che si sono fermati per parlare, baciarsi e guardare il tramonto insieme. È stata un'uscita romantica senza amici, realizzata appositamente per conoscersi meglio e godersi un po' di tempo insieme. Dopo tanti avvistamenti in giro per il mondo, c'è finalmente la certezza della loro relazione sebbene "Chi" fa sapere che entrambi non hanno ancora intenzione di dare un nome a quello che stanno vivendo. La stellina della Disney ha seguito Damiano David nel tour che ha toccato la California, il Brasile e appunto la stessa Australia, dove lei avrebbe già presenziato alla prima di Brisbane, un po' di tempo fa.

Il servizio di Chi

Dove Cameron ha 27 anni, è più grande di Damiano David

Nata nel 1996, Dove Cameron ha 27 anni ed è più grande di Damiano David di tre anni. L'attrice può vantare una carriera già lunga perché ha preso il via fin dalla giovane età. Le sue prime esperienze sono state nel mondo del teatro, per poi emergere come volto televisivo di Disney Channel, interpretando le gemelle Rooney nella serie TV "Liv e Maddie". Questo ruolo le ha valso la vittoria di un Daytime Emmy Award. Cameron ha successivamente interpretato Kayla Morgan in "Cloud 9" e ha assunto il ruolo di Mal, la figlia di Malefica, nella serie di film TV "Descendants" dal 2015. Oltre al suo successo con Disney Channel, Dove Cameron ha fatto parte di serie di successo come "The Mentalist", "Shameless" e "Agents of S.H.I.E.L.D.S". Prima di entrare in contatto con il frontman dei Maneskin, la sua vita sentimentale ha visto legami con il collega Ryan McCartan e Thomas Doherty. La sua relazione con quest'ultimo, protrattasi per sei anni, è giunta al termine nel giugno scorso. Oltre alla sua carriera di attrice, Dove Cameron ha anche pubblicato il singolo "Boyfriend", che ha guadagnato popolarità soprattutto grazie alla sua diffusione virale su TikTok. Chissà, magari un giorno potrà duettare proprio con Damiano David.