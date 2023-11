Chi è Dove Cameron, la nuova fidanzata di Damiano David dopo Giorgia Soleri Dove Cameron è la nuova fidanzata di Damiano David. Attrice e cantante, diventata nota al pubblico per i ruoli in Liv e Maddie e Descendants firmati Disney, ha 27 anni. La coppia è stata paparazzata per la prima volta sulla spiaggia di Bondi Beach a Sydney.

Dove Cameron è la nuova fidanzata di Damiano David. Attrice e cantante, diventata nota al pubblico per i ruoli in Liv e Maddie e Descendants firmati Disney, ha 27 anni ed è stata paparazzata dal settimanale Chi mentre bacia il frontman dei Maneskin a Sydney. L'artista ha quindi voltato pagina dopo la rottura con Giorgia Soleri, a cui è stato legato per oltre cinque anni.

Chi è Dove Cameron, la star Disney: la carriera da attrice e cantante

Dove Cameron (all'anagrafe Chloe Celeste Hosterman) è nata nel 1996 a Bainbridge Island, nello stato di Washington. Ha 27 anni, 3 in più del frontman dei Maneskin Damiano David. La sua carriera nel mondo della televisione è iniziata nel 2012, quando è diventata un volto della serie Disney Channel intitolata Liv e Maddie, interpretando una delle Gemelle Rooney. Gli episodi sono andati in onda in Italia dal 2013 al 2014. Grazie a questo ruolo, la giovane attrice ha vinto un Daytime Emmy Awards come "miglior interprete nella programmazione dei bambini". Successivamente ha interpretato Kayla Morgan nel film Cloud 9 e Mal, figlia di Malefica, nella saga Disney Descendants. Nella sua carriera ci sono anche le serie The Mentalist, Shameless e Agents of Shields. Negli anni si è poi avvicinata anche al mondo della musica: nel 2020 il suo brano We Belong entra nella colonna sonora del film After 2, mentre il singolo Boyfriend, prima popolare su TikTok, raggiunge la top ten di Spotify nel Regno Unito. Sul suo profilo Instagram è seguita da quasi 50milioni di follower e condivide scatti della sua vita professionale e privata.

La storia d'amore con Damiano David

È stato il settimanale Chi, per la prima volta, ad associare il nome di Dove Cameron a quello di Damiano David. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha paparazzato la coppia sulla spiaggia di Bondi Beach, a Sydney, intenta a scambiarsi baci, carezze e a ridere insieme, tutti atteggiamenti che non lasciano dubbi sul loro rapporto. "È nata una nuova storia d'amore", si legge tra le pagine della rivista. Stando a quello che si sa, la storia sarebbe iniziata già qualche tempo fa, tanto che i due insieme erano già stati in Brasile, poi a New York e Los Angeles.

Gli ex fidanzati di Dove Cameron: Ryan McCartan e Thomas Doherty

Prima di conoscere Damiano David, Dove Cameron è stata fidanzata con Ryan McCarant e con Thomas Doherty. Il primo lo ha conosciuto sul set della serie Liv e Maddie ed è stato il suo partner per tre anni, dal 2013 al 2016. Con il secondo, invece, la scintilla è scattata durante le riprese di Descendants e l'amore è durato per ben quattro anni, dal 2016 al 2020.

