Giorgia Soleri sulla rottura con Damiano: “Rabbia e dolore, ma oggi custodisco i bei ricordi” “Mi sono trasferita per amore, sono rimasta qui perché ho mia chosen family”, spiega Giorgia Soleri ai suoi follower, raccontando come va quest’ultimo periodo di vita romana. Dopo aver cambiato casa, l’influencer ha trovato la sua stabilità. “Se l’ho fatto in quel momento aveva un senso”.

A cura di Giulia Turco

Giorgia Soleri torna a parlare della fine della sua storia d’amore con Damiano David e della sua nuova vita romana. L’attivista e influencer milanese si era trasferita nella Capitale per amore, ma ha scelto di restare nella città perché ha trovato la sua dimensione. Oggi non rinnega nulla della sua relazione, anche se con il frontman dei Maneskin l’unica cosa rimasta in comune sembrano essere i gatti di coppia.

La nuova vita di Giorgia Soleri a Roma

“Mi sono trasferita per amore, sono rimasta qui perché ho mia chosen family”, spiega Giorgia Soleri ai suoi follower, raccontando come va quest’ultimo periodo di vita romana. Dopo aver cambiato casa, l’influencer ha trovato la sua stabilità, in compagnia dei suoi immancabili micioni. Nella Capitale si sta occupando di alcuni entusiasmanti progetti lavorativi, ultimo dei quali il podcast per Storytel sulle disparità di genere dal titolo Ignifughe, registato insieme all’amica Federca Fabrizio.

“Avevo paura di diventare una di quelle persone che, una volta finita una relazione importante, rinnega i bei ricordi costruiti insieme e le scelte (anche sbagliate) fatte per amore”, spiega ai suoi follower che le chiedono se si sia mai pentita di una scelta fatta per amore. “Sarei ipocrita se dicessi che non ho provato rabbia, dolore, confusione. Ma posso fieramente dire di non essermi pentita di niente, quando a muovermi era un sentimento così grande”, conclude. “Se l’ho fatto in quel momento aveva un senso”.

Le recenti dichiarazioni di Damiano sulla rottura da Giorgia Soleri

Di recente il frontman dei Maneskin è stato ospite di Gianluca Gazzoli e ai microfoni del suo podcast Passa dal BSMT ha raccontato come sono oggi i rapporti tra lui e Giorgia Soleri, con la quale ha chiuso una relazione importante da pochi mesi. “È una persona intelligente, che può insegnare tante cose”, ha detto di lei. “Se fossi stato single, probabilmente, come dico sempre sarei morto”. Tuttavia Damiano non ha affatto digerito il modo in cui la fine della sua relazione è stata esposta mediatica, mente. “Non capisco come possa venire in mente di riprendermi mentre bacio una ragazza e poi renderlo pubblico”, ha detto a proposito del video che ha reso pubblica la notizia.