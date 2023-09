Damiano David su Giorgia Soleri: “Senza lei sarei morto, denuncerò chi ha diffuso il video del bacio” A pochi mesi dal video che sanciva la fine della relazione tra Damiano David e Giorgia Soleri in cui baciava un’altra ragazza, il frontman dei Maneskin torna a parlare della sua ex e reclama il diritto alla privacy: “Si tratta di rispetto, so chi ha diffuso il filmato e prenderò seri provvedimenti. Giorgia? Rimarrà sempre una parte importante della mia vita”.

A cura di Sara Leombruno

A pochi mesi dal video che sanciva la fine della relazione tra Damiano David e Giorgia Soleri in cui baciava un'altra ragazza in discoteca, il frontman dei Maneskin torna a parlare della sua ex e della loro rottura: "La storia con Giorgia è stata una parte molto importante della mia crescita perché mentre il mondo attorno a me cambiava costantemente, avere una persona che fosse un perno su cui muovermi è stato fondamentale", ha confessato ai microfoni di Passa dal BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli. Nessun rancore, dunque, tra lui e l'influencer attivista, di cui Damiano continua a pensare solo cose positive: "È una persona intelligente, che può insegnare tante cose. Sarebbe andata in maniera molto diversa se fossi stato single: probabilmente, come dico sempre, sarei morto".

Damiano denuncerà chi ha diffuso il video mentre bacia un'altra ragazza

Il video diffuso a sua insaputa sui social mentre baciava un'altra ragazza in discoteca è una ferita ancora aperta. David e Soleri si erano già lasciati da qualche giorno, ma non avevano ancora comunicato ufficialmente la fine della loro relazione. Il cantante non si spiega come qualcuno abbia potuto rendere pubbliche le immagini di un momento così intimo: "Non capisco come possa venire in mente di riprendermi mentre bacio una ragazza e poi renderlo pubblico. Lo fai perché vuoi il tuo momento di fama, ma sulle spalle mie. Per me è follia, una mancanza totale di umanità. Puoi farmi un video ma non lo puoi pubblicare – ha rivelato – Tra l’altro so chi ha pubblicato quel video, gli ho anche scritto e gli ho detto che lo denuncio".

Il coraggio di non temere il giudizio degli altri

Il giudizio delle persone non è mai stato un grosso problema per lui: "Non hai idea di quante offese ricevo anche solo se cambio taglio di capelli, ormai ci ho fatto il callo – ha confessato al conduttore – Una volta ho postato un video in cui ballavo tenendo in braccio il cane di Vittoria (De Angelis, bassista dei Maneskin ndr) e la gente mi ha accusato di zoofilia". Nonostante questo, lo showman crede ci sia un confine tra sfera pubblica e privata che vada rispettato: "Basta avere paura di risultare antipatici, io non sono antipatico se ti dico di no ad una foto. E non è questione di spocchia. Qui si tratta di rispetto del privato. Mi chiedo se sia giusto che una persona, per il fatto che sia andata in tv, non debba sentirsi libera nel comportarsi come crede in pubblico, perché qualcuno potenzialmente può tirare fuori il telefono e rovinargli la vita".

Leggi anche Giorgia Soleri lascia la casa che divideva con Damiano e in viaggio legge la guida al poliamore