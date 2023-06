Giorgia Soleri: “I gatti restano con me, ma Damiano può venirli a trovare quando vuole” Come una coppia di genitori separati, Giorgia Soleri e Damiano David avrebbero deciso come gestire i due gatti che hanno condiviso durante la loro storia. “È la domanda che mi fate più spesso”, spiega lei. “I gatti reatano con me per una questione di stile di vita”.

A cura di Giulia Turco

Giorgia Soleri dopo Damiano può contare sull’appoggio delle persone a lei care che, in questo momento per lei difficile per via della fine della sua storia con il frontman dei Maneskin, le stanno offrendo un importante supporto. L’influencer e attivista continua a vivere a Roma, nell’appartamento che fino a poco tempo prima divideva con Damiano. In tanti fan si sono chiesti come faranno ora a gestire i due gatti Legolas e Bidet. In una sessione di domande e risposte Soleri ha messo in chiaro la questione.

I gatti di Damiano e Giorgia Soleri resteranno a Roma con lei

“Questa è probabilmente la domanda più gettonata”, commenta Giorgia Soleri su Instagram, dopo aver ricevuto decine di volte questa domanda. “L’unico accordo è che i gatti sono di entrambi e Damiano può venire a trovarli quando vuole (che ci sia io o meno)", spiega l’attivista. “Sono rimasti con me per una questione di comodità e di gestione di stile di vita”, aggiunge. Essendo quasi sempre in giro per i tour internazionali de I Maneskin naturalmente per Damiano la gestione degli animali domestici sarebbe complessa. Per il momento i due gatti resteranno dunque nella Capitale insieme alla padrona, che starebbe valutando se continuare a vivere a Roma oppure spostarsi in futuro. “Onestamente non lo”, racconta ai suoi follower. “Sono molto combattuta, ma ho deciso di rimandare questo ragionamento a settembre”.

L’app di incontri e la scelta della poligamia

Negli ultimi giorni ha fatti discutere la scelta di Giorgia Soleri di iscriversi ad un’app di incontri, Bumble per la precisione. Creata dalla mente di Whitney Wolfe, la stessa ideatrice di Tinder, si propone di essere un’app “femminista”, proprio perché a differenza del suo precedente, nel caso di incontri eterosessuali Bumble consente solo ad utenti donne di decidere le sorti della frequentazione, lasciando loro la decisione del primo passo. Questo per evitare di riardere in stereotipi di genere. “Niente di serio, un bicchiere in compagnia e niente figli”, specifica lei nella bio.

Poi, su Instagram, quando gli utenti le chiedono di più sul suo rapporto la poligamia spiega: "Le non monogamie etiche sono tantissime e tutte diverse, così come le persone all’interno della o delle relazioni”. A chi le chiede se non abbia mai provato gelosia in questi casi, risponde: “È impossibile rispondere generalizzando, ma in linea di massima sì, può accadere di provare gelosia. La domanda è: come scegliamo di comportarci in seguito?”.