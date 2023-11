Damiano David bacia la star Disney Dove Cameron, la nuova coppia beccata a Sidney Il settimanale Chi ha sorpreso Damiano David dei Maneskin mentre bacia Dove Cameron, la 27enne star Disney. La nuova coppia è stata sorpresa su una spiaggia di Sidney e il bacio che i due si scambiano non lascia spazio a fraintendimenti.

A cura di Stefania Rocco

Il settimanale Chi ha sorpreso Damiano David in compagnia di Dove Cameron, 27enne star della Disney con la quale fa coppia fissa da qualche tempo. La nuova coppia è stata fotografata su una spiaggia di Sidney mentre si scambia un bacio che lascia poco spazio a fraintendimenti. “È nata una nuova storia d’amore”, titola il settimanale che ripercorre le tappe del legame tra i due, cominciato da qualche tempo ma già importante. Damiano e Dove erano già stati insieme a San Paolo, in Brasile, e poi a New York e Los Angeles, tanto che i pettegolezzi a proposito di un legame romantico tra i due avevano già cominciato a circolare da qualche settimana.

Chi è Dove Cameron

Nata nel 1996, Dove Cameron è un’attrice e ha 27 anni, 3 più di Damiano. Ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del cinema e della televisione fin da giovanissima: prima in teatro e successivamente come volto televisivo di Disney Channel dove ha interpretato le gemelle Rooney della serie tv Liv e Maddie (la serie le ha permesso di vincere un Daytime Emmy Award). Successivamente è stata Kayla Morgan in Cloud 9 per poi interpretare la figlia di Malefica, Mal, negli episodi del film tv Descendants dal 2015. Ha inoltre recitato nelle serie The Mentalist, Shameless e Agents of S.H.I.E.L.D.S. Prima di incontrare il frontman dei Maneskin, Dove è stata legata sentimentalmente al collega Ryan McCartan e a Thomas Doherty. La storia con quest’ultimo, durata sei anni, si è conclusa a giugno. All’attività di attrice, Cameron affianca quella da cantante. Un anno fa, con il singolo Boyfriend, ha ottenuto un notevole successo, amplificato dal fatto che il brano fosse diventato virale su TikTok.

I flirt di Damiano David dopo la rottura con Giorgia Soleri

Dal momento in cui è ufficialmente terminata la lunga relazione con Giorgia Soleri, Damiano David è stato fotografato a più riprese in compagnia di flirt veri o presunti tali. Fu proprio il video di un bacio a Martina Taglienti, filmato di nascosto in disocteca, ad affrettare la comunicazione della fine della sua storia d’amore con l’attivista Soleri. Successivamente, il cantante era stato sorpreso in compagnia della 31enne Jessie Andrews ma le foto con Dove Cameron sono le prime che, stando a una serie di indiscrezioni, potrebbero fare riferimento a una nuova relazione importante di Damiano.