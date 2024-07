video suggerito

Jennifer Aniston critica il senatore JD Vance per i suoi commenti contro le donne senza figli Jennifer Aniston è intervenuta sui social per criticare le parole del senatore James David Vance rivolte alle donne senza figli. In un’intervista del 2021 il politico si era scagliato anche contro Kamala Harris. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Jennifer Aniston è intervenuta sui social per criticare le parole del senatore James David Vance rivolte alle donne senza figli e alla vicepresidente Kamala Harris in un'intervista del 2021. L'attrice ha ricondiviso il filmato delle dichiarazioni del politico nelle sue storie Instagram, scrivendo: "Non riesco proprio a credere che questo venga da un potenziale vicepresidente degli Stati Uniti".

Cosa ha detto Jamis David Vance su Kamala Harris

Second James Vance il partito democratico è gestito da "un gruppo di gattare senza figli, infelici per la propria vita e per le scelte che hanno fatto e che vogliono rendere infelice anche il resto del paese". Nell'intervista il politico aggiungeva:

Guardate Kamala Harris. L'intero futuro dei Democratici è controllato da persone senza figli. E che senso ha che abbiamo consegnato il nostro Paese a persone che non hanno realmente un interesse diretto in esso?

La replica di Jennifer Aniston a JD Vance

Le parole del senatore sono state duramente criticate da Jennifer Aniston. L'attrice ha riportato lo stralcio dell'intervista al politico sulle storie Instagram: "Non riesco proprio a credere che questo venga da un potenziale vicepresidente degli Stati Uniti". Jennifer Aniston, in passato aveva spesso parlato del suo desiderio di maternità, motivo per il quale il discorso del senatore l'ha particolarmente colpita. "Tutto quello che posso dire è… Sig. Vance, prego che sua figlia sia abbastanza fortunata da avere figli un giorno – ha aggiunto l'attrice – Spero che non abbia bisogno di ricorrere alla fecondazione in vitro come seconda opzione. Perché lei sta cercando anche di togliergliela". Jennifer Aniston non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla fecondazione in vitro, pratica che il senatore vorrebbe abolire. Come senatore Vance votò contro il Right to IVF Act, che mira a proteggere l'accesso ai servizi di fecondazione in vitro in tutto il paese.