Critiche a Ballerina Farm, l'influencer casalinga: "Cresce otto figli sola e il marito le nega una vacanza" Da un po' di giorni sul web si parla di Hannah Neeleman, conosciuta sui social come @ballerinafarm. La donna racconta sui profili social le sue giornate trascorse in una fattoria insieme a suo marito e ai suoi otto figli. Un articolo, però, ha svelato alcuni particolari controversi della sua vita.

Sembrano la rappresentazione perfetta della famiglia del Mulino Bianco in versione americana. Madre, padre, otto figli e un'intera fattoria nello Utah a loro disposizione. A raccontare la loro vita sui social è Hannah Neeleman che sull'account @ballerinafarm (che conta ben 9 milioni di follower) posta foto in cui prepara pranzi, cene, munge le mucche, accudisce i bambini e si prende cura della casa. Quando sui social impazzava il trend delle trad wife, tra tutte era lei l'emblema della moglie e casalinga ideale, legata alle tradizioni e votata alla famiglia. Dopo la sua intervista al The Sunday Times, però, in molti hanno sbirciato attraverso le crepe di questa perfezione, preoccupandosi per il suo benessere e puntando il dito contro suo marito, accusato di controllarla e privarla della propria libertà.

Chi è Hannah Neeleman

Hannah Neeleman, 34 anni, nasce a Springville, nello Utah, da una famiglia di mormoni. La sua passione per la danza le permette di accedere alla Julliard School di New York, una delle scuole più prestigiose al mondo. Dopo aver conosciuto Daniel Neeleman – figlio del miliardario David Neeleman (uno fondatori della compagnia aerea JetBlue) – mette da parte la sua carriera come ballerina per sposarlo e andare a vivere con lui in una fattoria (chiamata Ballerina Farm, nome giudicato da molti utenti come un triste promemoria del futuro a cui ha dovuto rinunciare). Hannah diventa madre di Henry, 12 anni, Charles, 10 anni, George, 9 anni, Frances, 7 anni, Lois, 5 anni, Martha, 3 anni, Mabel, 2 anni, e Flora, partoriti in casa e senza antidolorifici.

Quest'ultimo particolare è venuto fuori nel corso di un'intervista rilasciata al The Sunday Times, ma non solo. Nell'articolo sono tanti i dettagli emersi che hanno messo in allarme i fan di Hannah, tra questi la presenza del marito durante tutto il colloquio e come lui la interrompesse spesso (circostanza sottolineata dalla giornalista). Nonostante i due chiariscano che le loro scelte facciano parte dello stile di vita "autentico e collegato con la natura" che hanno deciso di abbracciare, tanti utenti sui social hanno messo in discussione non solo il modello che propongono ma soprattutto la condizione di Hannah, arrivando addirittura a sostenere che sia stata "privata della sua libertà".

Perché sui social si parla di Ballerina Farm

Se tuo marito è il proprietario di una compagnia aerea non pensi che chiedere come regalo partire per la Grecia sia un problema. Così, il video mentre Hannah scarta un pacchetto e invece dei biglietti per il viaggio trova un grembiule per raccogliere le uova del pollaio è diventato ben presto virale, con tanto di commenti che sottolineano la tristezza di quel momento. Nonostante la donna sorrida, non è difficile leggere la delusione nei suoi occhi. L'intervista al Sunday Times ha rivelato che Hannah non solo si occupa dei suoi bambini senza l'aiuto di nessuno "perché Daniel non vuole babysitter in casa" ma anche che la donna cucina ogni cosa da zero, dalla pasta al burro, tutto fatto in casa. Tra le parti più controverse presenti nell'articolo, quella in cui viene raccontato che a volte Hannah è così stanca "da non riuscire ad alzarsi dal letto per una settimana".

In un passaggio dell'articolo, poi, confessa: "Il mio obiettivo era New York City. Ho lasciato casa a 17 anni ed ero così emozionata di arrivarci, adoravo quell'energia. E sarei diventata una ballerina. Ero una brava ballerina. Ma sapevo che quando avrei iniziato ad avere figli la mia vita avrebbe iniziato a cambiare".

L'unico spazio della casa che avrebbe potuto trasformare in un studio di danza è stato adibito ad aula studio per i figli. L'intervista ha sollevato un polverone, scatenando una vera e propria polemica contro i Neeleman.

Da una parte c'è chi sostiene fermamente che Hannah sia una prigioniera e sotto ai suoi video commenta: "Non riuscirò mai più a guardare i suoi contenuti allo stesso modo dopo aver letto l'articolo del Times. Sono così triste per lei e per la sua vita, tutti pensavamo fosse veramente felice", dall'altra chi è certo che la sua sia una scelta di vita consapevole. Nel frattempo è già spuntato l'hashtag #freeballerinafarm.