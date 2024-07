Raul Dumitras fuori da Temptation Island 2024 spiega come guadagna sei stipendi al mese e che lavoro fa Esordisce sui social con un video su TikTok, Raul Dumitras ormai fuori Temptation Island 2024. Ringrazia tutti, diffonde cuori a chi l’ha sostenuto nel percorso con la ex fidanzata Martina De Ioannon e nei commenti risponde alla domande. Una su tutte: come fa a guadagnare sei stipendi? “Ho una ditta di arredamenti”, ha risposto il neo single. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Perché Raul Dumitras disse: "Guadagno 6 stipendi al mese"

La domanda sul lavoro di Raul Dumitras faceva riferimento alla dichiarazione rilasciata nel villaggio dei fidanzati a seguito di uno sfogo avuto dopo aver visto l'ennesimo video nel pinnettu. Data la forte vicinanza di Martina al tentatore Carlo Marini, Raul diede di matto lanciando una sedia e torturando una bottiglia di acqua gentilmente offerta da uno degli sponsor del programma, e alla fine, esausto, tuonò: “Con me parla di TikTok? Lei non fa altro che stare al telefono. È una buona a nulla. Guadagno sei stipendi al mese. Spero sia tutto uno scherzo, altrimenti non saprei che dire. È venuta qui a rivelare cose che non mi aveva mai detto. Parliamo di una che non si alza nemmeno a prendersi una bottiglia d’acqua, gliela deve portare la madre. Lavora due ore al giorno e la madre deve pure sgridarla perché è sempre al telefono".

Martina su Instagram: "Felice di essere stata me stessa"

Intanto Martina De Ioannon su Instagram: "Ho fatto tutto ciò che sentivo senza MAI preoccuparmi del giudizio degli altri. Ci vuole coraggio per essere felici e a me non è mai mancato. Ci vogliono le palle per guardare in faccia la realtà e fregarsene di cosa sia giusto per gli altri. Ho lasciato andare ciò che da tempo non corrispondeva alla mia idea di felicità perché solo ed esclusivamente io so cosa ho lasciato andare e per questo oggi sono felice. Non rinnego il passato". Non rinnegherà il passato, ma di sicuro il suo sguardo è più rivolto al futuro.