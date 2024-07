video suggerito

Martina De Ioannon sulle foto dei baci di Raul Dumitras a Nicole: “Volgari, io non lo sono mai stata” Martina De Ioannon, protagonista di Temptation Island, giudica severamente le foto scattate dall’ex fidanzato Raul Dumitras mentre bacia la single Nicole Belloni: “Non vedrete mai una foto in cui io metto la lingua in bocca a Carlo Marini”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A Martina De Ioannon non sono piaciute le foto che mostrano l’ex fidanzato Raul Dumitras mentre bacia Nicole Belloni, la single conosciuta a Temptation Island 2024. È la stessa romana a dichiarare nel corso di una diretta su TikTok. Martina, duramente attaccata nel corso degli ultimi giorni tanto da essere stata costretta a disattivare i commenti a lei indirizzati su Instagram, ha bollato come “volgari” le foto scattate da Raul insieme alla tentatrice conosciuta nel villaggio in Sardegna che ha fatto da cornice alla loro avventura televisiva.

Che cosa ha detto Martina De Ioannon

Commentando l’avvicinamento di Raul a Nicole e le foto dei loro baci finite in rete, la giovane romana si è detta colpita in negativo: “Lui non deve portare rispetto a me, assolutamente. Però si vede la differenza nella volgarità che da parte mia non c’è mai stata. Un video in cui io metto la lingua in bocca a Carlo non lo vedrete mai. Che cosa avete visto di me? L’atteggiamento da piaciona? Però penso di non essere mai stata volgare. Per me la volgarità è altro”. Anche Martina sta frequentando Carlo Marini, il single conosciuto nel villaggio, ma ha specificato di considerare il loro legame molto diverso da quello che legherebbe l’ex fidanzato Raul a Nicole.

Martina: “Non ho costretto Raul, voleva entrare a Temptation Island”

Infine, Martina ha chiarito di non avere mai avuto dubbi circa il desiderio dell’ex fidanzato di partecipare al programma: “Se aveva dubbi, come ha detto al falò, già da prima di partecipare al programma, perché è entrato? Lo abbiamo deciso insieme, non è stata solo una mia decisione. Lui era carichissimo. Ho chiamato io perché ero io ad avere più dubbi, ma non l’ho costretto”. Infine, si è difesa dalle accuse di chi sosteneva non avesse sofferto nel chiudere la relazione con Raul: "Anch’io mi aspettavo di uscire con lui, pensavo ci saremmo messi alla prova sotto il profilo della gelosia. Voi vedete tre minuti di clip, non 24 ore. Le lacrime che non ho visto al falò, le ho piante ma non le avete viste”.