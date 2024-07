video suggerito

“L’ex di Raul di Temptation Island è Alessia Antonetti”, la content creator di TikTok smentisce Dopo il gossip circolato sulla passata relazione di Raul Dumitras con Alessia Antonetti, arriva la smentita. La content creator conosciuta su Tik Tok ha rivelato, in un commento, che il fidanzato di Martina non è il suo ex. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Circola da diverse ore un'indiscrezione che riguarda Raul Dumitras, fidanzato di Martina De Ioannon a Temptation Island 2024, che parla di una sua passata relazione con una content creator molto conosciuta su Tik Tok. Si tratta di Alessia Antonetti, tik toker che fino a due anni fa circa, ha condiviso diversi video con l'attuale volto del reality dei sentimenti. In realtà, però, i due non erano fidanzati. La smentita è arrivata nelle ultime ore dalla diretta interessata.

La smentita di Alessia Antonetti: "Non è il mio ex"

Stando a quanto riportato da Webboh, Raul Dumitras circa due anni fa sarebbe stato fidanzato con Alessia Antonetti, content creator molto seguita sui social. Su Tik Tok è seguita da oltre 340 mila followers con i quali condivide video e foto di sé. Con lui, in passato, ha pubblicato diversi video, ma, in realtà, non erano fidanzati. In risposta ad un utente, poche ore fa, lo ha confermato lei stessa: "Raul, il tuo ex, è andato a Temptation Island" ha scritto una sua follower, "Non è il mio ex!!", la replica. A legarli, probabilmente, solo un rapporto di amicizia.

La gelosia di Raul Dumitras a Temptation Island

Sin dal primo giorno nel villaggio dei sentimenti, Raul Dumitras ha dimostrato di essere molto geloso della fidanzata Martina che, nel villaggio con i tentatori, si è avvicinata al single Carlo Marini. Nell'ultima puntata di Temptation Island andata in onda, Raul ha visto alcuni video della fidanzata mentre chiacchiera con il tentatore e non ha nascosto il suo fastidio: "Quello che le do io è una cosa rara, dove lo trovi uno che porta rispetto in questa maniera? Io, a costo di risultare freddo, se vedo che va avanti così, anche se la amo ancora, dico basta", le parole ai suoi compagni di avventura prima di confessare di voler ritrovare la serenità per valutare, con calma, come affrontare la sua relazione amorosa.