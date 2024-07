video suggerito

Chi è Daniel Neeleman, marito di Hannah e fondatore di Ballerina Farm Daniel Neeleman è il marito di Hannah, conosciuta sui social come Ballerina Farm, azienda che hanno fondato insieme dopo essersi sposati. Vivono in fattoria con i loro 8 figli: lui, 36 anni, è il figlio del miliardario David, uno dei fondatori della compagnia aerea JetBlue. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Hannah Neeleman, meglio conosciuta con il suo soprannome social Ballerina farm, ha conosciuto il marito, Daniel Neeleman, figlio del miliardario David, uno dei fondatori della compagnia aerea JetBlue, nel 2011, a bordo di un aereo della stessa azienda. In poco tempo è diventato suo marito e insieme hanno avuto otto figli. Lui, 36 anni, gestisce l'azienda Ballerina farm e dopo l'intervista della moglie è finito al centro di una polemica, accusato di aver privato Hannah della sua libertà.

Chi è Daniel Neeleman, il marito di Hannah di Ballerina Farm

36 anni e originario dello Utah, in America, Daniel Neeleman è il figlio del miliardario David, fondatore di diverse compagnie aeree, tra cui JetBlue e Breeze Airways, e sua moglie Vicki Neeleman. Oggi è un imprenditore a capo della Ballerina Farm, fattoria che alleva carne e vari prodotti e che vende in tutti gli Stati Uniti. Ha studiato alla University of Utah – David Eccles School of Busines si legge sul profilo Linkedin, e, stando alla sua biografia su celebrworth, avrebbe accumulato un patrimonio di 450 milioni di dollari. Su Instagram, il cui nome è hogfathering, è seguito da oltre 520 mila followers: con loro condivide scatti della sua famiglia e della loro vita in fattoria.

Daniel e Hannah hanno otto figli

Dal loro matrimonio sono nati ben 8 figli e in un recente video condiviso su Tik Tok non hanno escluso la possibilità di darne alla luce altri. Negli ultimi 12 anni sono nati Henry (12 anni) Charles (10 anni), George (9 anni), Frances (7 anni) Lois (5 anni), Martha (3 anni) Mabel (2 anni), e Flora, partoriti in casa con parti naturali e senza antidolorifici.

Leggi anche Amilcar Gonzalez e Virginia Tomarchio di Amici si sono sposati, le foto delle nozze dei due ballerini

Hannah e Daniel Neeleman con i figli

Il matrimonio e le presunte pressioni di Daniel sulla vita di Hannah

Si sono sposati il 27 ottobre 2011, poco dopo essersi conosciuti, e da allora hanno costruito la loro famiglia. Hannah e Daniel Neeleman si occupano di Ballerina Farm e dei loro figli, ma nelle ultime settimane sono finiti al centro di una polemica. In particolare lui è stato accusato di aver limitato la libertà della moglie. Tutto è nato da un'intervista che lei ha concesso a The Sunday Times alla quale ha partecipato anche lui, interrompendola anche ripetutamente. A far chiacchierare anche la faccia delusa di Hannah quando, mentre scartava il suo regalo di compleanno immaginando un biglietto aereo per la Grecia, si è ritrovata un grembiule per raccogliere le uova del pollaio. Dall'intervista al Sunday Times è emerso che Hannah si occupa dei suoi bambini senza l'aiuto di nessuno "perché Daniel non vuole babysitter in casa", cucina ogni pietanza, dalla pasta al burro, solo con ingredienti fatti in casa, e si occupa della loro villa. Tra le parti più controverse presenti nell'articolo c'è anche quella in cui viene raccontato che a volte Hannah è tanto stanca al punto "da non riuscire ad alzarsi dal letto per una settimana".