George Clooney invita Joe Biden a ritirarsi: “Devastante dirlo, ma non può vincere contro il tempo”

A cura di Gaia Martino

Dopo le richieste sempre più insistenti da parte di alcuni esponenti del partito di ritirarsi, anche George Clooney invita Joe Biden a fare un passo indietro. Al New York Times il celebre attore, divo di Hollywood, ha commentato gli ultimi episodi che hanno visto il presidente degli Stati Uniti poco lucido e in difficoltà.

Il commento di George Clooney

"Io amo Joe Biden come senatore, come vicepresidente e come presidente, lo considero un amico, credo in lui. Credo nel suo carattere, credo nella sua morale. Negli ultimi quattro anni ha vinto molte delle battaglie che ha affrontato. Ma una battaglia che non può essere vinta è quella contro il tempo". Così George Clooney ha commentato la posizione di Joe Biden, facendo riferimento alle ultime mosse del presidente americano in vista delle elezioni presidenziali del prossimo novembre. Il divo di Hollywood ha così continuato: "Nessuno di noi può. È devastante dirlo, ma il Joe Biden che tre settimane fa era alla raccolta fondi non era il ‘fot*utamente grande' Joe Biden del 2010. E neanche il Joe Biden del 2020. Era lo stesso uomo che tutti noi abbiamo visto al dibattito". Probabilmente era stanco o raffreddato, ha continuato, ma "i leader del nostro partito hanno bisogno di smetterla di dirci che 51 milioni di persone non hanno visto quello che invece abbiamo visto". Clooney ha aggiunto: "Siamo tutti così terrorizzati dalla prospettiva di un secondo mandato di Trump che abbiamo scelto di ignorare ogni segnale di avvertimento. Si tratta di età. Niente di più. Ma anche niente che possa essere invertito. Non vinceremo a novembre con questo presidente e questa non è solo la mia opinione, ma anche quella di ogni senatore, membro del congresso e governatore con cui ho parlato in privato. Ognuno, indipendentemente da ciò che dice pubblicamente".

Joe Biden non intende ritirarsi

In una lettera inviata ai parlamentari Democratici, il presidente in carica degli Stati Uniti due giorni fa ha garantito che non intende ritirarsi dalle elezioni presidenziali: "Voglio che sappiate che, nonostante le speculazioni sulla stampa e altrove, sono fermamente impegnato a rimanere in questa corsa, a correrla fino alla fine, e a battere Donald Trump".