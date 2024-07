Joe Biden si confonde e in un’intervista radio dice: “Sono la prima donna nera vicepresidente USA” Il presidente USA Joe Biden sempre più nella bufera. Dopo la debacle nel dibattito tv con Donald Trump, una nuova gaffe. Si è confuso durante una intervista alla radio, affermando: “Sono orgoglioso di essere, come ho detto, la prima vicepresidente, la prima donna nera”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

318 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni USA 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non c'è pace per il presidente USA Joe Biden. Dopo la brutta figura durante il dibattito in tv con Donald Trump e le richieste sempre più insistenti da parte di alcuni esponenti del suo partito di fare un passo indietro in vista delle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre, ieri l'inquilino della Casa Bianca si è mostrato di nuovo molto confuso.

Durante una intervista rilasciata ad Andrea Lawful-Sanders nel programma The Source di Wurd Radio, registrata il 3 luglio e andata in onda all'alba del 4 luglio, Biden, 81 anni, ha definito se stesso come "la prima donna nera vicepresidente degli Stati Uniti". È stato questo il primo intervento del presidente sui media dopo il dibattito con Trump. "È stato un brutto dibattito – ha detto Biden -. Ma 90 minuti sul palco non cancellano quello che ho fatto in tre anni e mezzo".

L'intervista, che è durata in totale 14 minuti, sembrava scorrere liscia come l'olio, con il presidente pronto a rispondere alle domande della conduttrice in particolare sulla comunità afroamericana. Poi la gaffe: "A proposito, sono orgoglioso di essere, come ho detto, la prima vicepresidente, la prima donna nera.. a servire con un presidente nero. C'è così tanto che possiamo fare perché, guarda… noi siamo gli Stati Uniti d'America". In modo confuso, probabilmente si riferiva al fatto che lui stesso è stato in precedenza vicepresidente con "un presidente nero", cioè Barack Obama.

Raggiunta dai microfoni della CNN, la presentatrice Andrea Lawful-Sanders ha detto, rispondendo alla domanda se pensa che Biden possa affrontare un nuovo mandato basandosi sulla sua conversazione con lui: "Credo che sia in forma, ma voglio ricordare alle persone che lui è solo la punta dell'iceberg, dietro di lui c'è anche un team che lavora".

Ora gli occhi dell'America sono tutti puntati sull'ABC News, che Biden incontrerà oggi in Wisconsin per una nuova intervista. Sono giorni cruciali questi per il futuro del presidente e della sua campagna elettorale in vista delle elezioni USA 2024. Anche perché secondo la media dei sondaggi nazionali realizzata da RealClear Politics nella settimana successiva al confronto tv, il divario tra i due candidati si è allargato con Trump avanti al 46,7%, quasi 4 punti in più di Biden sceso al 43%.