Jennifer Aniston: “Ho tentato di tutto per rimanere incinta, oggi non ho rimpianti” Jennifer Aniston racconta per la prima volta il suo delicato rapporto con la maternità: per anni ha tentato ogni strada possibile per avere un figlio, senza però riuscirci e trovandosi a fare i conti con l’infertilità. Oggi però ammette di non avere rimpianti.

A cura di Elisabetta Murina

"Ho tentato di tutto per rimanere incinta". Jennifer Aniston, in una lunga intervista concessa ad Allure, racconta per la prima volta il lungo e difficile percorso che ha affrontato per provare ad avere un figlio. Per anni si sono rincorse le voci sul perché ancora non fosse diventata mamma, con i media che erano alla disperata ricerca di foto in cui si intravedevano tracce di una gravidanza.

I tentativi di Jennifer Aniston di rimanere incinta

L'attrice americana, oggi 53enne, ha sognato per anni di diventare mamma, tanto da aver provato qualsiasi strada possibile per rimanere incinta: "Ho fatto ricorso alla fecondazione in vitro, bevevo tè cinese, ho tentato di tutto. Avrei dato qualsiasi cosa se qualcuno mi avesse detto ‘Congela gli ovuli, fai un favore a te stessa' ". Si è trovata a dover fare i conti con la sua infertilità mentre i media la accusavano di essere egoista, concentrata solo sulla carriera. Ma non è mai stato così. Se da una parte c'è la tristezza di non essere riuscita a diventare mamma, dall'altra Jennifer Aniston ammette di non avere rimpianti: "Mi sento sollevata perché non ci devo più pensare, è finita".

L'accuse di egoismo ricevute in passato

Fare i conti con l'infertilità e, nello stesso tempo, con i media che la dipingevano come un'egoista puntando i riflettori sulla sua vita privata è stato difficile per Jennifer Aniston. Alcune voci del passato sostenevano che il marito, all'epoca Justin Theroux, l'avesse lasciata perché non poteva avere figli. "Erano tutte bugie", conclude la star di Friends, mettendo a tacere questi gossip una volta per tute.