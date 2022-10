Matthew Perry ringrazia Jennifer Aniston: “Mi è stata vicino mentre lottavo contro la dipendenza” Matthew Perry, amatissimo Chandler Bing di Friends, ha ringraziato l’attrice Jennifer Aniston, che nella serie dei record interpretava Rachel Green.

A cura di Daniela Seclì

Matthew Perry si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Diane Sawyer. E! News ha pubblicato in esclusiva un'anticipazione, tra i temi trattati dall'attore la dipendenza dalle droghe e l'amicizia con Jennifer Aniston, che gli è stata sempre vicino. L'attore, amatissimo per avere interpretato il ruolo di Chandler Bing nella serie dei record Friends, sta per arrivare in libreria con l'autobiografia "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir".

L'amicizia con Jennifer Aniston, Rachel di Friends

Matthew Perry ha ricordato un momento che ha definito come "spaventoso", accaduto sul set di Friends. L'attore è tornato con la mente a quando Jennifer Aniston si avvicinò a lui e gli disse: "Lo sappiamo che bevi". Dunque, tutto il cast era a conoscenza del suo problema. "Puoi immaginare che momento spaventoso sia stato": ha confidato Perry a Diane Sawyer. Quindi ha fatto sapere che l'attrice che interpretava Rachel Green si è rivelata una vera amica anche lontano dal set. Gli è stata vicino, infatti, durante il suo percorso di cura: "È stata quella che si è fatta sentire di più. Le sono veramente grato".

La solitudine di Matthew Perry: "Incontravo solo gli spacciatori"

Nel breve filmato ottenuto da E!News, Matthew Perry ha spiegato che raccontando la sua storia, spera di poter dare coraggio a chi sta vivendo le stesse difficoltà che ha affrontato lui: "Per me è importante fare qualcosa che possa aiutare le persone". E ha ricordato che mentre era all'apice della fama, grazie allo straordinario successo della serie Friends, l'attore stava lottando contro la dipendenza da droghe e da antidolorifici. Osannato da mezzo mondo, ma la sua vita scorreva in piena solitudine: "Mi sentivo intrappolato in una stanza buia, incontravo solo spacciatori, ero completamente solo".