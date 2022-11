È morto il padre di Jennifer Aniston, l’attrice: “Sei volato in paradiso senza soffrire” Jennifer Aniston ha annunciato la morte del padre, l’attore John Anthony Aniston: “Sono così grata che tu sia volato in paradiso in pace e senza dolore”.

A cura di Daniela Seclì

Jennifer Aniston piange la morte del padre John Anthony. L'uomo è morto venerdì 11 novembre, aveva 89 anni. La star di Friends e di The Morning Show ha dato l'annuncio sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono con lui. L'attrice ha aperto l'album di famiglia, diffondendo foto sia di quando era bambina, che più recenti.

Jennifer Aniston e la dedica al padre John Anthony Aniston

Jennifer Aniston ha affidato a un post su Instagram, l'addio al padre John Anthony. L'attrice lo ha descritto come una delle persone più belle che lei abbia mai avuto il privilegio di conoscere e si è detta sollevata all'idea che la sua morte non sia stata dolorosa:

Dolce papà…John Anthony Aniston. Sei stato uno degli esseri umani più belli che io abbia mai conosciuto. Sono così grata che tu sia volato in paradiso in pace e senza dolore. E l'11 novembre (11/11). Hai sempre avuto un tempismo perfetto. Quel numero ora per me avrà un significato ancora più grande. Ti amerò fino alla fine dei tempi. Non dimenticare di venire a trovarmi.

Anche il padre di Jennifer Aniston faceva l'attore

Anche il padre di Jennifer Aniston, John Anthony Aniston, era un attore. Conquistò la notorietà partecipando alla soap opera Il tempo della nostra vita. Nel 1985 venne scelto per il ruolo di Victor Kiriakis. Fece parte del cast della soap per più di trent'anni. Proprio all'inizio del 2022, aveva ricevuto un Daytime Emmy come premio alla sua carriera. Jennifer Aniston ci tenne a condividere quell'occasione tanto speciale con lui e, nel giorno della premiazione tenutasi a giugno, intervenne con un messaggio registrato, rimarcando quanto fosse importante per lei quel riconoscimento attribuito a suo padre. In queste ore, ha annunciato la scomparsa dell'attore John Anthony Aniston.