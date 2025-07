Lutto per Massimiliano Rosolino, è morto il padre Salvatore: il cordoglio della Federazione Italiana Nuoto

video suggerito

È morto Salvatore Rosolino, padre dell'ex campione olimpico Massimiliano che avrebbe compiuto 86 anni a luglio. La notizia della scomparsa è stata diffusa lunedì 30 giugno dalla Federazione Italiana Nuoto, che ha espresso la propria vicinanza all'ex nuotatore in questo momento di dolore.

La nota della Federazione Italiana Nuoto per la scomparsa di Salvatore Rosolino

La Federazione Italiana Nuoto ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Salvatore Rosolino, padre di Massimiliano e noto ristoratore. In una nota, la FIN si è stretta "all'amico e campione Massimiliano Rosolino per la perdita dell'amato padre Salvatore", facendo giungere le più sentite condoglianze da parte del presidente Paolo Barelli, del presidente onorario Lorenzo Ravina, dei vice presidenti Andrea Pieri, Giuseppe Marotta e Tania Cagnotto, del segretario generale Antonello Panza, del consiglio federale, degli uffici e di tutto il movimento acquatico. Il messaggio si chiude con un saluto affettuoso: "Ciao Salvatore, buona nuotata..."

Nelle ultime ore, sul profilo Instagram di Massimiliano Rosolino è stata pubblicata un'immagine che lo ritrae insieme al padre Salvatore. A corredo dello scatto, una breve dedica: "Ciao Salvatore", accompagnata da un cuore rosso. Lo scorso anno, esattamente il 20 luglio, l'ex nuotatore aveva reso omaggio al padre attraverso un'altra foto pubblicata sui suoi social. Anche in quella occasione erano ritratti insieme. Lo scatto risaliva al giorno del compleanno di Salvatore Rosolino, noto ristoratore, che in quell'occasione aveva festeggiato 85 anni. A commento di quel post, Rosolino aveva scritto: "L'età è solo un gioco di numeri… Auguri papà". Qualche anno prima, precisamente nel 2021, aveva invece condiviso con i suoi follower alcune fotografie del padre appena vaccinato.