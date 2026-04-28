Susy Fuccillo dopo la morte del marito Salvatore Raciti: “Cerco di restare in piedi anche quando dentro tremo”

Il marito di Susy Fuccillo, Salvatore Raciti, è morto lo scorso dicembre lasciando un vuoto nella vita dell'ex ballerina di Amici. L'uomo ha avuto un malore a 41 anni e, purtroppo, ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Susy Fuccillo sta provando a rimettere insieme i pezzi anche e soprattutto per amore delle tre figlie, Giordana, Cristina e Costanza, che meritano di essere serene nonostante la tragedia che ha portato loro via il padre.

Susy Fuccillo ha sempre nel cuore Salvatore Raciti, l'uomo con cui in questi anni aveva costruito una splendida famiglia. In una storia pubblicata su Instagram, ha riflettuto su come sia cambiata la sua vita in questi mesi. La ballerina, nell'assenza del marito, ha compreso quanto sia importante non dare mai nulla per scontato. Spesso pensiamo di avere ancora tanto tempo per poter dimostrare il nostro affetto alle persone che amiamo. Purtroppo, a volte, non è così: "La mia vita è totalmente cambiata. Lasciatevelo dire da chi sta attraversando il dolore più grande della sua vita: non date mai per scontato niente. Amatevi. E tu mi manchi in ogni cosa".

Il ricordo di Salvatore Raciti resta una costante nella vita di Susy Fuccillo e in quella delle sue tre figlie. La ballerina lo ha chiarito il mese scorso, con una dedica al marito in occasione della festa del papà: "Sei ancora qui, in tutto quello che siamo. Buona festa del papà". Il dolore, a volte, diventa più difficile da sopportare: "Vado avanti così, respiro dopo respiro, attimo dopo attimo, cercando di restare in piedi anche quando dentro tremo. Non pensavo di avere tutta questa forza finché la vita non me l’ha chiesta tutta". La sua priorità ora è il futuro delle sue figlie e, sui social, confida: "Non è la vita che avevo immaginato. Ma è la nostra e la attraversiamo insieme".