Tragedia per Susy Fuccillo ex Amici, è morto il marito Salvatore in circostanze tragiche

Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre, il marito della ex ballerina di Amici, Salvatore Raciti di 41 anni, è morto stroncato da un malore improvviso. Ogni tentativo di salvare la vita del marito di Susy Fuccillo è risultato vano.

Una tragedia ha colpito Susy Fuccillo, volto noto al pubblico di Amici di Maria De Filippi dove si era fatta conoscere come ballerina. Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre, il marito Salvatore Raciti, 41 anni, è morto stroncato da un malore improvviso mentre si trovava nel giardino della loro abitazione alla Plaia, zona sul mare di Catania.

La dinamica del malore

Come si apprende dai quotidiani locali siciliani, Raciti stava trascorrendo la serata in compagnia di alcuni amici, occupandosi di sistemare le decorazioni natalizie negli spazi esterni della casa, quando si è sentito male. Le persone presenti hanno immediatamente tentato di soccorrerlo e allertato il 112, ma di fronte ai tempi di attesa per l'arrivo dell'ambulanza, uno degli amici ha preso l'iniziativa di caricarlo in auto per trasportarlo al più vicino ospedale.

La corsa disperata si è diretta verso il pronto soccorso del Garibaldi Nesima – struttura che però è dedicata alle emergenze ostetriche – dove all'ingresso la vettura è stata intercettata dall'ambulanza del 118. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, ogni tentativo di salvare la vita del quarantunenne è risultato vano.

L'inchiesta della procura

Resta da chiarire se il decesso sia avvenuto durante il trasporto verso l'ospedale o dopo l'arrivo dei sanitari. La procura di Catania ha disposto il sequestro della salma e nelle prossime ore – tra giovedì e venerdì – dovrebbe conferire l'incarico per l'esame autoptico al medico legale. Il corpo si trova attualmente nell'obitorio del Policlinico di via Santa Sofia. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti sia nella villa di viale Kennedy che in ospedale per effettuare i rilievi di rito. Dalle prime verifiche non sarebbero emersi elementi che possano far ipotizzare cause diverse da quelle naturali.

Una famiglia distrutta dal dolore

Salvatore Raciti lascia la moglie Susy e tre figlie: Cristina, Giordana e la piccola Costanza, venuta al mondo appena qualche mese fa. Una famiglia che fino a pochi giorni fa condivideva sui social momenti di quotidiana serenità, tra i preparativi per le feste e l'amore per le bambine. L'ex ballerina di Amici, che aveva costruito con il marito una vita lontana dai riflettori, si trova ora a fare i conti con un dolore devastante.