I funerali del marito di Susy Fuccillo a Catania: la folla saluta il 41enne Salvatore Raciti

Si sono tenuti ieri i funerali del marito di Susy Fuccillo, Salvatore Raciti, morto nella notte tra l’1 e il 2 dicembre per un malore improvviso. A Catania, alla Basilica della Collegiata, amici e parenti si sono radunati per dargli l’ultimo saluto.

Si sono tenuti ieri i funerali di Salvatore Raciti, il marito di Susy Fuccillo, ex ballerina che partecipò ad Amici nel 2007. L'uomo era molto conosciuto a Catania, sua città d'origine: è morto nella notte tra l'1 e il 2 dicembre per un malore improvviso che lo ha colto nella sua abitazione, mentre sistemava le luci di Natale in giardino. Il 41enne era il proprietario dello stabilimento balneare catanese, Le Capannine: dopo essere stato portato d'urgenza all'ospedale Garibaldi da alcuni amici, il tentativo dei medici del 118 di rianimarlo è stato vano. Ieri, alla Chiesa Della Collegiata di Catania, amici e parenti si sono radunati per dargli l'ultimo saluto.

Foto Susy Fuccillo Instagram

Sposato con Susy Fuccillo da 10 anni, dopo 6 anni di fidanzamento, dal loro amore sono nate tre bambine, Cristiana, Giordana e Costanza, l'ultima arrivata nata un anno fa. Su Instagram l'ex ballerina, che fu eliminata in semifinale ad Amici 2007, è molto attiva: in questi anni ha raccontato le abitudini della sua famiglia, molto unita, ora distrutta dalla tragedia. Abitavano insieme alla Plaia, zona sul mare di Catania.

La dinamica del malore di Salvatore Raciti

Salvatore Raciti, Salvo per gli amici, nella notte tra l'1 e il 2 dicembre è stato colto da un malore mentre era a casa con alcuni amici. Stando a quanto riportato da CataniaToday, l'uomo è stato accompagnato dagli amici in pronto soccorso, all'Ospedale Garibaldi di Catania. A seguito di perdite di sangue, è deceduto nella notte nonostante i tentativi dei dottori di salvarlo. Sarebbe stato colto da un'emorragia interna, si legge, ma dopo il decesso era stata disposta l'autopsia. Non sono circolate, però, notizie sulle effettive cause della morte prima dei funerali, che si sono tenuti ieri mattina alla Chiesa Della Collegiata di Catania, una delle più note e antiche della città.