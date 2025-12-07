spettacolo
Video thumbnail

I funerali del marito di Susy Fuccillo a Catania: la folla saluta il 41enne Salvatore Raciti

Si sono tenuti ieri i funerali del marito di Susy Fuccillo, Salvatore Raciti, morto nella notte tra l’1 e il 2 dicembre per un malore improvviso. A Catania, alla Basilica della Collegiata, amici e parenti si sono radunati per dargli l’ultimo saluto.
Notizie dell’ultima ora nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Gaia Martino
0 CONDIVISIONI
Immagine

Si sono tenuti ieri i funerali di Salvatore Raciti, il marito di Susy Fuccillo, ex ballerina che partecipò ad Amici nel 2007. L'uomo era molto conosciuto a Catania, sua città d'origine: è morto nella notte tra l'1 e il 2 dicembre per un malore improvviso che lo ha colto nella sua abitazione, mentre sistemava le luci di Natale in giardino. Il 41enne era il proprietario dello stabilimento balneare catanese, Le Capannine: dopo essere stato portato d'urgenza all'ospedale Garibaldi da alcuni amici, il tentativo dei medici del 118 di rianimarlo è stato vano. Ieri, alla Chiesa Della Collegiata di Catania, amici e parenti si sono radunati per dargli l'ultimo saluto.

Foto Susy Fuccillo Instagram
Foto Susy Fuccillo Instagram

Sposato con Susy Fuccillo da 10 anni, dopo 6 anni di fidanzamento, dal loro amore sono nate tre bambine, Cristiana, Giordana e Costanza, l'ultima arrivata nata un anno fa. Su Instagram l'ex ballerina, che fu eliminata in semifinale ad Amici 2007, è molto attiva: in questi anni ha raccontato le abitudini della sua famiglia, molto unita, ora distrutta dalla tragedia. Abitavano insieme alla Plaia, zona sul mare di Catania.

La dinamica del malore di Salvatore Raciti

Salvatore Raciti, Salvo per gli amici, nella notte tra l'1 e il 2 dicembre è stato colto da un malore mentre era a casa con alcuni amici. Stando a quanto riportato da CataniaToday, l'uomo è stato accompagnato dagli amici in pronto soccorso, all'Ospedale Garibaldi di Catania. A seguito di perdite di sangue, è deceduto nella notte nonostante i tentativi dei dottori di salvarlo. Sarebbe stato colto da un'emorragia interna, si legge, ma dopo il decesso era stata disposta l'autopsia. Non sono circolate, però, notizie sulle effettive cause della morte prima dei funerali, che si sono tenuti ieri mattina alla Chiesa Della Collegiata di Catania, una delle più note e antiche della città.

Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Ballando con
le Stelle
Tu si que vales vince contro Ballando con le stelle: gli ascolti di sabato 6 dicembre
Emma Coriandoli eliminata: la classifica della prima semifinale e chi è stato ripescato
Marcella Bella commossa: "Quando mio fratello Gianni ha avuto un ictus, il mondo è crollato. Non volevo più cantare"
"Follia, poi danno colpa alla giuria", Canino contro Rossella Erra per il tesoretto: cosa è successo
Il ricordo di Sandro Giacobbe, Paolo Belli: "Si è speso per la solidarietà, che la terra ti sia lieve"
Francesca Fialdini torna e la giuria le dà il massimo: "Ci hai regalato il Paradiso"
Andrea Delogu: "Nikita potrebbe far parte della mia famiglia allargata. Con loro non mi sento mai sola"
Barbara D'Urso va in ospedale e paga il ticket, Lucarelli: "Non c'è bisogno di dirlo, lo paghiamo tutti"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views