Alessandra Tripoli: “Ho perso mamma dopo 16 mesi di malattia. Faccio fatica a parlarne”

Ospite della puntata de La Volta Buona di giovedì 18 dicembre è stata Alessandra Tripoli, la ballerina di Ballando con le stelle ha raccontato con commozione la scomparsa di sua madre, alla quale era fortemente legata.

Il racconto commosso di Alessandra Tripoli

Un racconto intenso e commovente quello di Alessandra Tripoli, che per la prima volta ha parlato di uno dei momenti più difficili della sua vita, quando ha dovuto dire addio a sua madre. Un dolore che non si attenua e, anzi, si acuisce col tempo che passa, soprattutto durante il periodo delle festività:

Faccio ancora fatica a parlarne, perché parlo ancora di lei al presente, l'accettazione non è ancora arrivata. Le fasi del lutto famose, che per me sono scritte solo nei libri, invece ti colpiscono tutte insieme, è veramente un'onda che va su e giù questo dolore. Questo periodo è particolare, perché il Natale è famiglia. Quest'anno è il terzo senza di lei. Il primo anno che lei non c'era sono andata a Hong Kong.

È stata proprio lei, come racconta Caterina Balivo, ad accorgersi che qualcosa nella salute della madre non andava come avrebbe dovuto. Da quel sospetto, poi, è arrivata la diagnosi di tumore:

A Pasqua del 2022 ho notato una tosse strana e le ho detto di farsi controllare. Lei era tremenda per quanto riguarda la salute, aveva una soglia del dolore altissima. Ma abbiamo scoperto che aveva un tumore ai polmoni metastatico alle ossa, le avevano dato due mesi di vita, poi ne ha fatti 16 perché ho trovato dei medici incredibili.

La conduttrice le chiede se in quei mesi, in cui la ballerina l'ha accudita ogni giorno avessero avuto modo di dirsi tutto quello che avrebbero voluto: "Le ho detto ti voglio bene ogni giorno" dice Alessandra Tripoli tra le lacrime e aggiunge: "Ci sono delle cose che voleva dirmi e non c'è stato il tempo di dirci tutto. Oggi so che quelle parole mi avrebbero dato tanta forza. Lei era il nostro pilastro, questo dolore ci ha uniti in famiglia perché lei ci univa".