Simone Di Pasquale: “Il giorno del funerale di mia mamma sono andato in scena, ho seguito il suo insegnamento”

Simone Di Pasquale è tornato a parlare della morte della mamma, avvenuta lo scorso ottobre. Il maestro di Ballando con le Stelle ha scelto di non fermarsi nonostante il lutto: “Non è stato facile, il giorno del funerale sono andato in scena”.

Simone Di Pasquale ha parlato per la prima volta della morte della mamma. Il noto ballerino e maestro di Ballando con le Stelle, in questa edizione in coppia con la signora Emma Coriandoli, ha raccontato il doloroso lutto vissuto di recente, in seguito al quale ha deciso di non fermarsi ma di continuare a danzare.

Ospite di Ciao Maschio, nella puntata che andrà in onda il 13 dicembre, Di Pasquale ha raccontato a Nunzia De Girolamo: "Pochissimo tempo fa ho perso mamma. È successo di mercoledì 15. Il 18 saremmo andati in scena con Ballando. Dentro ti senti strappare tutto quanto. Non è stato per niente facile’’. Nonostante il dolore, Di Pasquale ha scelto di non fermarsi rispettando un esempio che proprio la madre gli aveva dato: "Il giorno del funerale sono andato in scena. Mia mamma è sempre stata una grande lavoratrice, una donna che ha resistito a tutto. Lei e mio padre mi hanno trasmesso la passione per il ballo. Ho sentito che dovevo esserci".

Il ballerino ha perso la mamma lo scorso 15 ottobre e il 18 era in onda a Ballando con le Stelle. Milly Carlucci, in quella diretta, ha voluto ringraziarlo per la sua scelta di esserci: “Stasera devo a Simone un enorme grazie per il coraggio e la forza che ha avuto nell’essere qui su questa pista, perché ha perso la madre l’altro ieri”.

Nel corso dell'intervista con Nunzia De Girolamo, Di Pasquale ha parlato anche della sua carriera e dell'amore con Natalia Titova. Un incontro avvenuto a 18 anni che ha cambiato non solo la sua vita professionale ma anche quella privata: "È iniziata una meravigliosa carriera fatta insieme, che ci ha dato tantissime opportunità. Siamo stati insieme quasi sette anni anche nella vita. Poi ci siamo separati, ma è rimasto un legame forte". Ad oggi hanno mantenuto un bel rapporto: "Abbiamo capito che ciò che ci univa era anche la condivisione di un sogno. Oggi abbiamo un rapporto bellissimo".