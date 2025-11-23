Andrea Delogu parla della famiglia: “Ci siamo riscoperti nel dolore, sono stati fondamentali dopo il lutto”

La mamma di Andrea Delogu è venuta a sostenerla tra il pubblico durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Per la concorrente, la famiglia è stata fondamentale dopo il recente lutto vissuto: “La mia famiglia si è riscoperta nel dolore più dilaniante”.

Durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 22 novembre, Andrea Delogu ha avuto una supporter speciale tra il pubblico. Si tratta della mamma Titti, che è venuta a fare il tifo per lei in prima persona, dopo averla seguita da casa passo dopo passo fin dall'inizio. Per la concorrente, averla vicino è stato fondamentale e ha fatto davvero la differenza in un momento piuttosto complicato.

Andrea Delogu ha condiviso su Instagram una riflessione sulla forza della famiglia, che l'ha aiutata in un momento di difficoltà come quello che sta attraversando. "Mia mamma è andata in pensione 8 giorni fa e appena ha potuto è scena da me a Roma per stare più serena lei e per fare felice anche me", ha scritto la concorrente di Ballando con le Stelle sul suo profilo. Per i prossimi giorni avrà vicino la mamma e la zia, che sono venute a trovarla a Roma e con cui condividerà la quotidianità. "Ora mi sembrano un regalo immenso", ha spiegato Delogu.

Dopo la morte del fratello Evan, la conduttrice de La Porta Magica ha riscoperto un grande amore da parte delle persone più care, che le si sono avvicinate ancora di più. "La mia famiglia si è riscoperta nel dolore più dilaniante, si è unita a doppio nodo, persona per persona, anima per anima", ha infatti scritto raccontando l'ultimo periodo.

È proprio questa vicinanza che ha permesso a Delogu di andare avanti e di tornare a Ballando con le Stelle, in gara con Nikita Perotti. "È questo che ho trovato nel buio più profondo, una famiglia meravigliosa e non usuale, grande e reale", ha concluso nel suo post Instagram. Nel frattempo, il suo percorso nello show condotto da Milly Carlucci continua puntata dopo puntata verso la finale e con il suo maestro di ballo il legame diventa sempre più stretto e ‘oltre la tv', come lei stessa ha raccontato.