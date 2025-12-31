L’ex Amici Susy Fuccillo rompe il silenzio dopo la morte del marito Salvatore Raciti: “Nulla potrà separarci”

Susy Fuccillo rompe il silenzio sui social dopo la drammatica morte del marito. Il lutto ha colpito l'ex ballerina di Amici a inizio dicembre: stroncato da un malore improvviso mentre preparava casa per l'arrivo del Natale, Salvatore Raciti, imprenditore siciliano di 41 anni, è passato a miglior vita lasciando la moglie e tre figlie, Cristiana, Giordana e Costanza.

I funerali si sono tenuti il 6 dicembre a Catania, alla Basilica della Collegiata, dove si sono riuniti amici e parenti per dargli l'ultimo saluto. Il silenzio dell'ex ballerina del talent show di Maria De Filippi, oggi influencer, è stato assordante: soltanto nelle ultime ore ha aggiornato le sue stories di Instagram con una foto ricordo scattata insieme al marito, suo partner da circa 16 anni. "Sei e rimarrai la mia casa. Nulla potrà separarci, neanche la morte. Ti amo come il primo giorno. Manchi troppo", ha scritto come testo, scegliendo la canzone Ovunque sarai di Irama come sottofondo.

Salvatore Raciti, imprenditore di 41 anni a capo di uno stabilimento balneare catanese, stava trascorrendo una serata in compagnia di alcuni amici a casa sua, nella notte tra l'1 e il 2 dicembre: stava sistemando le decorazioni natalizie negli spazi esterni della casa quando è stato colto da un malore. Uno degli amici lo avrebbe trasportato in ospedale, visti i tempi d'attesa per l'arrivo dell'ambulanza, ma nonostante i vari tentativi dei medici, non c'è stato nulla da fare per Raciti.

Era sposato da dieci anni con Susy Fuccillo: hanno festeggiato le nozze nel settembre 2015, dopo sei anni di fidanzamento, a Catania, e dal loro amore sono nate tre figlie, Cristiana, Giordana e Costanza, protagoniste di numerosi video registrati dall'ex ballerina, oggi influencer seguita da oltre 100mila utenti su Instagram, che ha costruito il suo profilo social raccontando la sua quotidianità come mamma a tempo pieno.